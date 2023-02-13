Ziraat Banksı ve Halkbank geri ödemelere başladı! Şube ve ATM'lerden 500 TL ödeme yapacaklar!







ZİRAAT BANKASI VE HALKBANK’TAN PARANIZI ALIN: PARALARIN HEPSİ İADE EDİLECEK! ATM’LERDEN 500 TL ÇEKEBİLİRSİNİZ







Herkese duyuru yapıldı: Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla 500 TL'ye kadar para iade işlemi yapılacak. Bunun için en yakın ATM'ye gitmeniz yeterli olacak. Bu işlemin yapılabilmesi için ATM'den çekeceğiniz 500 TL'yi kullanıcı adı ve şifreyle giriş yapmanız gerekiyor. Ardından, paranın iadesi için gerekli talimatları izleyebilirsiniz. Daha sonra ATM'den çektiğiniz tutarın geri ödenmesi için gerekli işlemlerin tamamlanmasından sonra, paranın iadesi gerçekleşmiş olacak.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 74 ilde TOKİ konutları için başvuruda bulunan vatandaşların paralarını iade alabileceklerini duyurdu. Bakan Kurum, “Paralarını iade alabilecek vatandaşlar, TOKİ konutları için başvuruda bulunmuş vatandaşlarımız olacak. Vatandaşlarımızın iade edilecek paraları, toplam başvuruda bulunulan vatandaş sayısına göre değişkenlik gösterecek. Her vatandaşın başvuruda bulunduğu konuya göre iade edilecek paraların tutarı değişecek. Bu paraların iadesinde vatandaşlarımızın haklarını korumak amacıyla, duruma göre düzenlemeler yapılacak” dedi.Devlet, artan kiralar sebebiyle vatandaşların mağduriyetlerini giderebilmek için TOKİ konutlarına başvuruda bulunmalarını istedi. Çekiliş süreci başladı ve hak sahibi olamayan vatandaşlar, çekilişten sonra 500 TL iadesini Ziraat Bankası, Halkbank veya diğer bankalardan alabilecek. Bakan Murat Kurum, bu iadenin ödemelerinin Ziraat Bankası ve Halkbank üzerinden yapılacağını duyurdu.Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 89 günde 74 ile yürüttükleri projeden memnuniyet duyduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Tüm ülkemizin katılımıyla 195 bin 255 evin sahibi belli oldu. Bundan sonra İzmir'de 12 bin 400 konutun kurasını 8 gün içerisinde çekeceğiz. Projemizin başarısının önemli bir parçası toplumun desteği oldu. Bizler de bu desteğe çok değer veriyoruz ve bu konuda ülkemizi yine bir adım öne taşıyacak projelere imza atmaya devam edeceğiz.”Kişilerin TOKİ başvuru için Ziraat Bankası ve Halkbank aracılığıyla ödeme yaptıkları durumda, başvuru hak sahibi olamadıklarında geri ödeme talebinde bulunabileceklerdir. Halkbank internet sitesinden TOKİ başvuruda bulunan kişiler, IBAN numaralarına para iadeleri için talepte bulunabilirler. Geri ödeme talebinin yapılması sırasında, ilgili kişi tarafından belgelerin sunulması gerekebilir. Bu belgeler, ödeme onayı için gerekli olabilecek hesap kapama veya ödeme iptali ile ilgili bilgileri içerebilecektir. Kişilerin, geri ödeme taleplerinin başarılı bir şekilde karşılanması için, ödemelerinin güvenilirliğini sağlamak amacıyla, sunulan belgelerin yeterli olması gerekmektedir.