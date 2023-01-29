Ziraat bu ödemeyi sadece müşterilerine yapacak! Bankada hesabı olanlara 40 BİN TL nakit verecek! Almak isteyenler hemen başvursun

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU
Ziraat Bankası müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu. Banka müşterilerine tam 40 bin lira ödeme sağlanacak. Üstelik başvuru tarihinden 3 gün sonra da destek elinize geçecek. Peki bu kredi desteği kimleri ilgilendiriyor. İşte detaylar…
Ziraat Bankası, duyurduğu bu kredi kampanyası ile banka müşterisi olan emekli ve memuslar için bir kampanya hazırladı. Kampanyanın detayları ise haberimizde…. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanya ile tam 40 bin liraya kadar nakit desteği sağlanıyor. Haberi duyan Ziraat Bankası müşterileri ise bankanın yolunu tutuyor. Artan fiyatlardan dolayı nakit ihtiyaçlar giderek artarken Ziraat Bankası çözümleri ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ayrıca Ziraat Bankasından yapılan açıklamada yeni müşteriler içinde çeşitli kampanyaların hayata geçirileceği ifade edildi. Üstelik kampanyaya dahil olmak için hemen banka müşterisi olabilirsiniz. 36 ay vade seçeneği bulunan ve düşük faizli 40 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi ile anında ihtiyaçlarınızı karşılamak mümkün olacak.