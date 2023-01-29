Kredi
29 Ocak 2023 - 22:01

Ziraat bu ödemeyi sadece müşterilerine yapacak! Bankada hesabı olanlara 40 BİN TL nakit verecek! Almak isteyenler hemen başvursun

Ziraat Bankası isteyen herkese 40 bin lira veriyor! Ziraat Bankasının bu kampanyasından yararlanmak isteyen bir çok vatandaş bir tıkla hesabına yatan parayı görünce şok oluyor!

Kredi
29 Ocak 2023 - 22:01
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ziraat bu ödemeyi sadece müşterilerine yapacak! Bankada hesabı olanlara 40 BİN TL nakit verecek! Almak isteyenler hemen başvursun
TAKİP ETTAKİP ET

ZİRAAT BANKASI MÜŞTERİLERİNE ÖNEMLİ DUYURU



Ziraat Bankası müşterilerine önemli bir duyuruda bulundu. Banka müşterilerine tam 40 bin lira ödeme sağlanacak. Üstelik başvuru tarihinden 3 gün sonra da destek elinize geçecek. Peki bu kredi desteği kimleri ilgilendiriyor. İşte detaylar…

ziraat



Ziraat Bankası, duyurduğu bu kredi kampanyası ile banka müşterisi olan emekli ve memuslar için bir kampanya hazırladı. Kampanyanın detayları ise haberimizde….

Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden duyurulan kampanya ile tam 40 bin liraya kadar nakit desteği sağlanıyor. Haberi duyan Ziraat Bankası müşterileri ise bankanın yolunu tutuyor.

Artan fiyatlardan dolayı nakit ihtiyaçlar giderek artarken Ziraat Bankası çözümleri ile müşterilerinin yüzünü güldürmeye devam ediyor. Ayrıca Ziraat Bankasından yapılan açıklamada yeni müşteriler içinde çeşitli kampanyaların hayata geçirileceği ifade edildi. Üstelik kampanyaya dahil olmak için hemen banka müşterisi olabilirsiniz. 36 ay vade seçeneği bulunan ve düşük faizli 40 bin liraya kadar ihtiyaç kredisi ile anında ihtiyaçlarınızı karşılamak mümkün olacak.

EN HIZLI KREDİ ZİRAAT’TE

Nakite sıkışan ya da acil paraya ihtiyacı olan kişilerin imdadına Ziraat Bankası yetişiyor. İhtiyaç kredisi çekmek isteyen ancak bir türlü yüksek faiz yüzünden çekemeyenlerin bile çekmek için sıraya gireceği bir kampanya Ziraat Bankası müşterilerine özel geldi. En hızlı ve en düşük faizli kredi seçeneği ile ihtiyaçlarınız anında gerçekleşecek. 40 bin liraya kadar olan nakit ihtiyaçlarda Ziraat kredi kampanyasını kullanmak isteyenleri en çok memnun eden şey ise düşük faiz seçeneği oluyor.

Üstelik nakit ihtiyaçlarını bir tuşla gerçekleştirmek isteyenler için de Ziraat Bankası özel bir kredi seçeneği sunuyor. Banka tarafından hızlı bir şekilde tanımlanan kredi aynı zamanda mobil şube ile de gerçekleştirilebiliyor. Bankaya gitmeden oturduğunuz yerden Ziraat müşterileri nakit ihtiyaçlarını hemen karşılayabiliyor. Ziraat bankası hesabı açan yeni müşterilerde üstelik bu kampanyadan yararlanabiliyor. 36 ay vadeyle tam 40 bin lira nakit cebinizde olacak.

EDİTÖR
Senay Tamince
Senay Tamince
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ