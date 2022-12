Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla yararlanabilecek: 31 Aralık son

Bankkart’tan gençlere 100 TL hediye







Bankaların kredi kartı kampanyaları devam ediyor. Her ay yeni bir kampanya duyurusu yapan bankalar, Aralık ayı için yeni kampanyalar düzenledi. Ziraat Bankası ise gençlere özel kampanyasıyla adından söz ettiriyor. Bankkart Genç kartı olanlar, e-Ticaret alışverişlerinde 100 TL kazanıyor. Kampanya detayları haberimizin devamında yer alıyor.Ziraat Bankkart Genç’e özel Hepsiburada kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Bankkart Genç’in kredi kartı ya da banka kartı özelliği ile Hepsiburada’dan tek seferde yapılacak 350 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira verilecek.Bankkart.com.tr adresinde belirtilen ayrıntılara göre kampanya 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan yararlanabilmek için ilk harcamadan önce mutlaka Bankkart Mobil üzerinden katılım sağlanması gerekiyor. Mobil uygulamaya girerek saniyeler içerisinde kampanyaya katılımınızı sağlayabilirsiniz.Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liralar 10 Ocak 2023 tarihinde harcama yapılan karta yükleniyor. Bankkart Liraların son kullanım tarihi 31 Ocak 2023 olarak belirtiliyor ve kullanılmayan liralar 1 Şubat 2023 tarihinde karttan geri alınıyor. Hepsiburada kampanyası ile bir müşterinin kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarı 100 TL’dir. Toplamda 100 TL kazanabilmek için alışverişlerin farklı günlerde gerçekleştirilmesi gerekiyor. ayrıca kampanya kapsamında gerçekleştirilen işlemin kampanya sonrasında iptal ya da iade edilmesi durumunda verilen Bankkart liralar geri alınıyor. Bu kampanyaya sadece Bankkart Genç ile yapılan işlemler dahildir. Buna göre Bankkart Genç kartı ile Hepsiburada’dan 350 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL toplamda 100 TL Bankkart Lira kazanmak mümkün olacak. Hediye Bankkart kazanmak için 31 Aralık’a kadar kampanyaya katılmış olmak gerekiyor.