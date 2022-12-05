EKONOMİ
05 Aralık 2022 - 12:24

Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla yararlanabilecek: 31 Aralık son

Ziraat Bankkart Genç sahibi olanlara 100 TL hediye. Kaçırılmaz kampanya için 31 Aralık'a kadar katılım sağlamak gerekiyor. İşte Ziraat Bankkart Genç kampanya detayları.

EKONOMİ
05 Aralık 2022 - 12:24
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ziraat'ten gençlere 100 TL harçlık! Bankkart Genç sahipleri tek tıkla yararlanabilecek: 31 Aralık son


Bankaların kredi kartı kampanyaları devam ediyor. Her ay yeni bir kampanya duyurusu yapan bankalar, Aralık ayı için yeni kampanyalar düzenledi. Ziraat Bankası ise gençlere özel kampanyasıyla adından söz ettiriyor. Bankkart Genç kartı olanlar, e-Ticaret alışverişlerinde 100 TL kazanıyor. Kampanya detayları haberimizin devamında yer alıyor.

Bankkart’tan gençlere 100 TL hediye

Ziraat Bankkart Genç’e özel Hepsiburada kampanyası başladı. Kampanya kapsamında Bankkart Genç’in kredi kartı ya da banka kartı özelliği ile Hepsiburada’dan tek seferde yapılacak 350 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL, toplamda 100 TL Bankkart Lira verilecek.



Bankkart.com.tr adresinde belirtilen ayrıntılara göre kampanya 1-31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak. Kampanyadan yararlanabilmek için ilk harcamadan önce mutlaka Bankkart Mobil üzerinden katılım sağlanması gerekiyor. Mobil uygulamaya girerek saniyeler içerisinde kampanyaya katılımınızı sağlayabilirsiniz.

ziraat

Kampanya kapsamında kazanılan Bankkart Liralar 10 Ocak 2023 tarihinde harcama yapılan karta yükleniyor. Bankkart Liraların son kullanım tarihi 31 Ocak 2023 olarak belirtiliyor ve kullanılmayan liralar 1 Şubat 2023 tarihinde karttan geri alınıyor.

Hepsiburada kampanyası ile bir müşterinin kazanabileceği en fazla Bankkart Lira tutarı 100 TL’dir. Toplamda 100 TL kazanabilmek için alışverişlerin farklı günlerde gerçekleştirilmesi gerekiyor. ayrıca kampanya kapsamında gerçekleştirilen işlemin kampanya sonrasında iptal ya da iade edilmesi durumunda verilen Bankkart liralar geri alınıyor.

Bu kampanyaya sadece Bankkart Genç ile yapılan işlemler dahildir. Buna göre Bankkart Genç kartı ile Hepsiburada’dan 350 TL ve üzeri her alışverişe 50 TL toplamda 100 TL Bankkart Lira kazanmak mümkün olacak. Hediye Bankkart kazanmak için 31 Aralık’a kadar kampanyaya katılmış olmak gerekiyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
İlginizi Çekebilir
Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek! Maaşını Halkbank'tan alan cebine 5 Bin TL koyacak
Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek! Maaşını Halkbank'tan alan cebine 5 Bin TL koyacak
Enflasyon 2 yılın zirvesinden geri döndü: Kasım ayında enflasyon oran rakamı yıllık yüzde 84,39!
Enflasyon 2 yılın zirvesinden geri döndü: Kasım ayında enflasyon oran rakamı yıllık yüzde 84,39!
İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi! QNB Finansbank'a 1000 TL ödemek yeter!
İyi ki tanıştık dedirten faiz oranlı 25.000 TL ihtiyaç kredisi! QNB Finansbank'a 1000 TL ödemek yeter!
Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!
Kartınızdaki puanlar boşa gidecek! Kredi kartı kullanıcılarının o güne kadar kullanması gerekiyor!
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın! 31 Aralık son tarih
Benzin, mazot, LPG'yi Vakıfbank kart ile alın 60 TL'yi cebinize atın! 31 Aralık son tarih
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum kartınız varsa şanslısınız
e-Ticaret alışverişlerinde koşulsuz 300 TL iade ediliyor! Maximum kartınız varsa şanslısınız
Son Haberler
Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!
Fenerbahçe'de yüzler Norveçli golcü Joshua King ile güldü!
Altın Kelebek ödüllerinde Gibi rüzgarı! Feyyaz Yiğit tek kelimesiyle herkesi kırdı geçirdi: Ödülleri de topladı!
Altın Kelebek ödüllerinde Gibi rüzgarı! Feyyaz Yiğit tek kelimesiyle...
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e Şenol Güneş yeşil ışık yaktı!
Fatih Karagümrük'ten ayrılan Caner Erkin'e Şenol Güneş yeşil ışık...
Altın Kelebek'e Ezgi Mola damga vurdu! Siyasi açıklaması törende şok etkisi yarattı
Altın Kelebek'e Ezgi Mola damga vurdu! Siyasi açıklaması törende...
Final adayıydı! Masterchef'te beklenmeyen veda: Masterchef 4 Aralık elenen isim belli oldu!
Final adayıydı! Masterchef'te beklenmeyen veda: Masterchef 4 Aralık...
Alibeyköy'de tramvay yolundan geçmek isteyen İETT otobüsü kaza yaptı: 19 yaralı!
Alibeyköy'de tramvay yolundan geçmek isteyen İETT otobüsü kaza yaptı:...
Özge Ulusoy’u yıkan haber! Babası Haydar Ulusoy, karşıdan karşıya geçerken ölümden kaçamadı..
Özge Ulusoy’u yıkan haber! Babası Haydar Ulusoy, karşıdan karşıya...
Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek! Maaşını Halkbank'tan alan cebine 5 Bin TL koyacak
Halkbank'tan emekli promosyonu rekoru! Aralık'ta emekli bayram edecek!...
Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim müjdesi..
Akaryakıt fiyat ibresi yeniden değişiyor! Zam gelen motorine indirim...
Enflasyon 2 yılın zirvesinden geri döndü: Kasım ayında enflasyon oran rakamı yıllık yüzde 84,39!
Enflasyon 2 yılın zirvesinden geri döndü: Kasım ayında enflasyon...
Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli yağmur hem de şiddetli kar geliyor!
Her bölge için bir hava durumu uyarısı yayınlandı: Hem şiddetli...
Sipahi dizisinde Ezgi kimdir, gerçek adı nedir? Sipahi dizisi Ezgi karakterini canlandıran Başak Gümülcinelioğlu hakkında bilgiler ve rol aldığı yapımlar
Sipahi dizisinde Ezgi kimdir, gerçek adı nedir? Sipahi dizisi Ezgi karakterini...
Cinsel isteksizliğe neden olan bu sendrom kadınların korkulu rüyası
Cinsel isteksizliğe neden olan bu sendrom kadınların korkulu rüyası
Tırnak batmasına iyi gelen 4 doğal yöntem
Tırnak batmasına iyi gelen 4 doğal yöntem
İYİ Parti Kongresi'nde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis girdi..
İYİ Parti Kongresi'nde tekmeler yumruklar havada uçuştu! Devreye polis...