Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçlarında karşılaşacak takımlar belli oldu!













TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAŞLARI EŞLEŞEN TAKIMLAR

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final maçlarında karşılaşacak olan takımların isimleri belirlendi. Fenerbahçe Kayserispor ile deplasmanda Trabzonspor ise Ankaragücü ile karşılaşacak. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Başakşehir'i konuk olarak ağırlayacak. Çeyrek finaller tek maç eleme formatında oynandıktan sonra, turları geçen takımlar çiftler eleme formatında mücadele edecek yarı finallere katılacaklar.Çeyrek finaller 28 Şubat tarihinde, 1 ve 2 Mart tarihlerinde, ilk yarı finaller 4, 5 veya 6 Nisan tarihlerinde, 2. yarı finaller ise 25 ve 26 Nisan veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.Fenerbahçe - Kayserispor Ankaragücü - Trabzonspor Galatasaray - Başakşehir Sivasspor - Gaziantep FKSivasspor – Gaziantep FK / Fenerbahçe – Kayserispor Galatasaray – Başakşehir / Ankaragücü – Trabzonspor