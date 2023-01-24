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24 Ocak 2023 - 17:00

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçlarında karşılaşacak takımlar belli oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek final kuralarının ardından karşı karşıya gelecek olan takımlar belli oldu. Kura çekiminin ardından Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un rakipleri açıklandı.

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24 Ocak 2023 - 17:00
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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final maçlarında karşılaşacak takımlar belli oldu!


Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ve yarı final maçlarında karşılaşacak olan takımların isimleri belirlendi. Fenerbahçe Kayserispor ile deplasmanda Trabzonspor ise Ankaragücü ile karşılaşacak. Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray, Başakşehir'i konuk olarak ağırlayacak.

Çeyrek finaller tek maç eleme formatında oynandıktan sonra, turları geçen takımlar çiftler eleme formatında mücadele edecek yarı finallere katılacaklar.



Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

Çeyrek finaller 28 Şubat tarihinde, 1 ve 2 Mart tarihlerinde, ilk yarı finaller 4, 5 veya 6 Nisan tarihlerinde, 2. yarı finaller ise 25 ve 26 Nisan veya 27 Nisan tarihlerinde oynanacak.

TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL MAŞLARI EŞLEŞEN TAKIMLAR

Fenerbahçe - Kayserispor

Ankaragücü - Trabzonspor

Galatasaray - Başakşehir

Sivasspor - Gaziantep FK

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri

YARI FİNAL EŞLEŞMELERİ

Sivasspor – Gaziantep FK / Fenerbahçe – Kayserispor

Galatasaray – Başakşehir / Ankaragücü – Trabzonspor

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