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13 Eylül 2022 - 21:58

Ziraat Türkiye Kupası'nda yeni sezon başladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonu bugün oynanan 5 maçla başladı. Kupada 1. Tur eleme karşılaşmaları yarın ve perşembe günü yapılacak karşılaşmalarla devam edecek.

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13 Eylül 2022 - 21:58
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Ziraat Türkiye Kupası’nda yeni sezon başladı


Ziraat Türkiye Kupası'nda 61. sezon 1. Eleme Turu karşılaşmaları ile başladı. Bugün oynanan maçların sonucunda; Kars 36, Ergene Velimeşespor, Yalovaspor, Bigaspor ve Bartınspor, rakiplerini geçerek 2. Eleme Turu'na yükseldi. Kupada yarın ve 15 Eylül Perşembe günü ise toplam 21 müsabaka oynanacak.

İlk günde alınan sonuçlar şöyle:



Serhat Ardahan: 2 - Kars 36: 4
Bigaspor: 1 - Akhisarspor: 0
Bayırköyspor: 1 - Yalovaspor: 1 (pen 1-4)
Beyoğlu Yeni Çarşı: 2 - Ergene Velimeşespor: 2 (pen 3-5)
Karabük İdman Yurdu: 0 - Bartınspor: 0 (pen 1-4)

Kura çekimi, 16 Eylül'de yapılacak

Ziraat Türkiye Kupası ikinci eleme turu kura çekimi, 16 Eylül Cuma günü gerçekleştirilecek. Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) web sitesinde yer alan açıklamaya göre TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak kura çekimi, saat 11.30'da başlayacak.
İkinci eleme turunda 58 takım seri başı sistemine göre eşleşecek ve müsabakalar tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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