SPOR
14 Ocak 2022 - 13:16
Güncelleme: 14 Ocak 2022 - 13:16

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 tur eşleşmeleri belirlendi!

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşı gelecek olan eşleşmeler yapılan kura çekimleri sonrası belirlendi.

SPOR
14 Ocak 2022 - 13:16
Güncelleme: 14 Ocak 2022 - 13:16
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Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 tur eşleşmeleri belirlendi!
Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda karşı karşı gelecek olan takımların belirlenmesi için bir kura çekimi yapıldı. 8, 9 ve 10 Şubat tarihinde tek maç eleme usulüne göre mücadele edecek olan takımlar bu kura çekimi sonrası rakiplerini öğrendi.







Gerçekleştirilen kura çekimi törenine federasyon yetkilileriyle birlikte kulüp temsilcileri katılırken Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu eşleşmeleri şöyle belirlendi:

* Fenerbahçe - Kayserispor

* Denizlispor - Trabzonspor

* Kasımpaşa - Gaziantep FK

* Alanyaspor - Adana Demirspor

* Bandırmaspor - Sivasspor

* Karagümrük - Konyaspor

* Hatayspor - Antalyaspor




 
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