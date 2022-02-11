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11 Şubat 2022 - 01:00

Ziraat Türkiye Kupası'nın son tur bileti Beşiktaş'ın oldu!

Ziraat Türkiye Kupası'nın çeyrek finale yükselme maçına çıkan Beşiktaş, kendi evinde İzmir temsilcisi Göztepe'yi 3-1 mağlup ederek, tura çıkma biletini aldı.

SPOR
11 Şubat 2022 - 01:00
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Ziraat Türkiye Kupası'nın son tur bileti Beşiktaş'ın oldu!
Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 tur maçlarında Beşiktaş, kendi evinde İzmir temsilcilerinden Göztepe'yi ağırladı. Her iki takımında hızlı başladığı maçın normal süresi 0-0 beraberlikle sonuçlandı.








Karşılaşmanın normal süresinin tamamlanması sonrasında maçın hakemi uzatma dakikalarını başlattı ve uzatma dakikalarında da her iki takımdan gol sesi gelmedi. Maçın süresi tamamlanınca bu kez karşılaşmanın sonucunu öğrenmek penaltı atışlarına kaldı.


 
SON ÇEYREK BİLETİ SİYAH-BEYAZLI EKİP ALDI

Seri penaltı atışlarına geçen iki takımda Beşiktaş'ta Batshuayi, Atiba ve Vida'nın vuruşlarında top filelerle buluşurken Göztepe'de ise sadece Wilker Angel'in kullandığı penaltı atışı gole çevrildi. Rakibine penaltı atışlarında 3-1'li üstünlük kuran siyah-beyazlı ekip bu sonuçla birlikte adını çeyrek finale listesine yazdırmış oldu.





 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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