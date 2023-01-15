Ziraat, Vakıf, Halkbank, Finans 0.69 faiz orta gelir konut kredisi hesaplama! 15 yıl 180 ay vade 1.000.000-2.000.000-3.000.000-4.000.000-5.000.000 TL geri ödeme ve taksit hesabı

Orta gelir konut kampanyası kapsamında, İstanbul'da sıfır konutlar için en fazla 5 milyon TL kredi
sağlanacak. Başvurular 16 Ocak'ta başlayacak ve kredi faiz oranları yüzde 0.69'dan başlayacak. Peşinat ise yüzde 10 olarak belirlendi. Kredi şartları, faiz oranları ve vade sayısı kampanyayı düzenleyen Bakan Kurum ve Bakan Nebati tarafından açıklanacak ve hangi bankalardan alınabileceği de açıklanacak.
0.69 FAİZ ORANIYLA KONUT KREDİSİ HESAPLAMA! ORTA GELİRLİ KONUT KREDİSİ FAİZ ORANLARI NE, HANGİ BANKADAN ALINACAK? 0.69 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Yeni Evim Konut Finansman Programı duyuruldu. Program kapsamında Türkiye üç bölgeye ayrıldı. İstanbul 1. Bölge olarak kabul edildi ve burada en yüksek kredi limiti 5 milyon TL, 2. Bölgedeki iller için en çok 3 milyon TL, 3. bölgedeki iller için ise en çok 2 milyon TL olarak belirlendi. 0.69 konut kredisi şartları, faiz oranları ve hangi bankalardan alınabileceği programı düzenleyen tarafından açıklanacak. Ayrıca, kredi hesaplama için gerekli olan azami gelir, ödeme planı ve diğer şartlar da açıklanacak.
0.69 KONUT KREDİSİ ŞARTLARI NELERDİR?
Kredi kampanyası sadece sıfır konutlar için geçerli olacak ve programdan yararlanmak için kişilerin halihazırda bir konutunun olmaması ve son 1 yıl içinde konut alacağı ilde konut satışı yapmamış olması gerekmektedir. Kredi taksitleri hane halkının gelirinin yüzde 40'ını aşmayacak. İstanbul ve 2. Bölgedeki illerde (Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Muğla) konut almak isteyen vatandaşların son bir yılda bu illerde ikamet etmiş olması gerekmektedir. 3. Bölgedeki illerde ise bu şart aranmayacaktır. Emlak Konut Genel Müdürlüğü, GYODER, İNDER, Konutder, İmkon ve Türkiye Müteahhitleri Birliği'ne bağlı şirketlerin projeleri, aynı zamanda 81 ilin tamamındaki firmaların ürettiği büyük ve küçük ölçekli tüm konut projeleri programa dahil olabilir, ancak teknik ve mali kriterleri karşılamaları gerekir.
5 YIL SATIŞ YOK, YÜZDE 10 PEŞİNAT
Alınan konutlar için 5 yıl boyunca satılamama kararı alındı. Tüm bölgelerde asgari peşinat oranı %10 olarak belirlendi. Normal şartlarda kampanya olmadan bankadan konut kredisi almak isteyenler için 120 ay vadeye kadar yaklaşık %1,36 oranında faiz ödüyorlardı. Yeni kampanyayla konut kredisi 180 aya uyarladığında 250 bin lirayı kullanan birisi 180 ay sonunda toplamda 437.220 lira geri ödeme yapmış olacak. Bankadan konut kredisi alsaydı 671.000 lira geri ödeme yapacaktı. Yeni kampanyanın avantajı 250.000 liralık kredide 233.780 lira, 500.000 lira kredide 467.380 lira, 1.000.000 lira kredide 934.690 lira, 1.500.000 lira kredide 1.400.960 lira, 2.000.000 lira kredide 1.869.200 lira avantaj oluşuyor.
ORTA GELİRLİYE KONUT KREDİSİ DEVLET DESTEĞİ
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, orta gelirli vatandaşlar için avantajlı faiz/kar payı ve vade yapısı sunan Yeni Evim Programını hazırladıklarını açıkladı. Bakan Nebati, program sayesinde vatandaşların 1 milyon TL konut kredisi çektiğinde, ilk yıl 4.410 TL, ikinci yıl 5.400 TL, üçüncü yıl 6.480 TL olacak aylık taksit ödeyeceklerini söyledi. Programda ilk 3 yıl boyunca Hazine desteği olacağını belirtti. Yüklenici firmalar, belirlenen kriterlere uygun olarak yapılan konut projeleriyle birlikte kampanyaya dahil olacaklar. Konut almak isteyenler, bankaya başvurup ve sonrasında kendi ödeme koşullarına en uygun daireleri seçecekler. Bankalar ise müsaitlik durumunda krediyi vatandaşa tahsis edecek ve satın alma süreci başlayacak.
0.69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Bankaların internet sitelerinde bulunan "konut kredisi hesaplama" bölümüne girdiğinizde, konut kredisi seçeneğini seçin ve çekmek istediğiniz kredi tutarını girin. Daha sonra kullanmak istediğiniz vade sayısını seçin, faiz oranını belirleyin ve krediyi hesaplayabilirsiniz.