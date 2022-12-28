Zirve takibinin sürdürmek isteyen Trabzonspor, Fatih Karagümrük deplasmanında







Trabzonspor'da moraller yerinde







Karagümrük galibiyet hasretini dindirmek istiyor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftası, dün oynanan 3 maçla başladı. Günün son maçında VavaCars Fatih Karagümrük ve Trabzonspor karşı karşıya geliyor. Karşılaşma Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele saat 20:00'de başlayacak. Maçta hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.Süper Lig'in 15. haftasında evinde Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup eden Trabzonspor, İstanbul deplasmanına morali yüksek bir şekilde geliyor. Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye gollerini Maxi Gomez ve Trezeguet kaydetmişti. Trezeguet, F. Karagümrük karşısında da Trabzonspor'un en çok güvendiği isimlerinden biri. Bordo mavililerde sakatlıkları süren Stefano Denswil, Dorukhan Toköz, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın bu maçta forma giymesi beklenmiyor. Konuk ekip, Süper Lig'de aldığı 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 26 puan topladı. 21 gol atan bordo mavililer, kalesinde de 16 gole engel engel olamadı. Abdullah Avcı'nın öğrencileri, puan cetvelinde 5. sırada bulunuyor.Ligde 4 maçtır galip gelemeyen Fatih Karagümrük, Trabzonspor karşısında bu seriyi kırmak istiyor. Andrea Pirlo'nun öğrencileri, Karadeniz ekibini evine puansız göndermek istiyor. Fatih Karagümrük, Süper Lig'de aldığı 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 13 puan topladı. 25 gol atıp kalelerinde 29 gol gördüler. 17. sırada bulunan ev sahibi ekip küme düşme hattından bir an önce çıkmak istiyor.