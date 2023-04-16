











Zirvede yarış kızışıyor... Süper Lig’de güncel puan durumu 29. hafta. Süper lig puan durumu merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası heyecanlı 2 maç ile birlikte hafyaya başladı. Antalyaspor yerinde Alanyaspor takımını ağırladı ve 3-1 rakibinin önüne geçti. Galatasaray Futbol Takımı Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Sarı ve kırmızılı futbol takımı aldığı bu galibiyet ile liderliğini elinde bulundurdu. Süper Lig'e dahil puan durumu haberimizde... İşte detaylar...SUPER LİG PUAN DURUMU 19 - HATAYSPOR: 23 puanda, 18 - ÜMRANİYESPOR: 23, 17- İSTANBULSPOR: 24, 16- GİRESUNSPOR: 24, 15- GAZİANTEP FK: 25 puanda, 14 - ANKARAGÜCÜ: 28, 6- TRABZONSPOR: 44, 5- BAŞAKŞEHİR: 45, 2 - FENERBAHÇE: 57, 1- GALATASARAY: 66 puan durumu olarak bulunmaktadır.