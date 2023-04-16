SPOR
16 Nisan 2023 - 11:00

Zirvede yarış kızışıyor... Süper Lig'de güncel puan durumu 29. hafta

Zirvede yarış kızışıyor... Süper Lig’de güncel puan durumu 29. hafta. Süper lig puan durumu merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası heyecanlı 2 maç ile birlikte hafyaya başladı. Antalyaspor yerinde Alanyaspor takımını ağırladı ve 3-1 rakibinin önüne geçti. Galatasaray Futbol Takımı Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Sarı ve kırmızılı futbol takımı aldığı bu galibiyet ile liderliğini elinde bulundurdu. Süper Lig'e dahil puan durumu haberimizde... İşte detaylar...

SPOR
16 Nisan 2023 - 11:00
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zirvede yarış kızışıyor... Süper Lig’de güncel puan durumu 29. hafta
TAKİP ETTAKİP ET


Zirvede yarış kızışıyor... Süper Lig’de güncel puan durumu 29. hafta. Süper lig puan durumu merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig'in 29. haftası heyecanlı 2 maç ile birlikte hafyaya başladı. Antalyaspor yerinde Alanyaspor takımını ağırladı ve 3-1 rakibinin önüne geçti. Galatasaray Futbol Takımı Kayserispor'u 6-0 mağlup etti. Sarı ve kırmızılı futbol takımı aldığı bu galibiyet ile liderliğini elinde bulundurdu. Süper Lig'e dahil puan durumu haberimizde... İşte detaylar...

Super Lig



SUPER LİG PUAN DURUMU

19 - HATAYSPOR: 23 puanda, 18 - ÜMRANİYESPOR: 23,  17- İSTANBULSPOR: 24,  16- GİRESUNSPOR: 24,

15- GAZİANTEP FK: 25 puanda, 14 - ANKARAGÜCÜ: 28,  6- TRABZONSPOR: 44, 5- BAŞAKŞEHİR: 45, 

2 - FENERBAHÇE: 57,  1- GALATASARAY: 66 puan durumu olarak bulunmaktadır. 

EDİTÖR
İpek Kaba
İpek Kaba
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ