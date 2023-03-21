Zirveye çıkan dolar kuruna ani müdahale! Karar son dakika çıktı: 5'ten 2,5'a indirildi!













Ekonomi üzerinde ki hareketlilik dikkatleri çekerken dolar TL seviyesi döviz talebinin artmasını gösterdi. Bankacılık kaynakları üzerinden edinilen bilgilere bakıldığında kurumsal müşterilere ise günlük 5 milyon dolardan 2.5 milyon dolara alım yapılacağı bilgisi verildi. Son zamanlarda Merkez Bankası yurtdışına para transferinden doları sık sık takibe alınırken bankalara 1 milyon TL yakın yüzde 5 ek ücret tahsisi yapıldı. Bankacılık kaynaklarıyla beraber geçtiğimiz hafta MB yurtiçi yerleşik yurtdışı para transferlerinin işlemlerinde yüzde 5 masraf alınmasıyla beraber talimat verildi.50 bin dolar üzeri yurt dışı para transferleri belgelenirken bildirim zorunluluğu yer alır. Bankacılık sektörü kaynaklı olarak 500 dolarlık bir transfer belge, fatura isteğiyle beraber ifadeleri verilir. Uzman isimler tarafından yapılan araştırmalarla beraber kur döneminin seçime kadar süreceği bilgilendirildi.