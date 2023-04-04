Zirveye çıkan enflasyon o tarihte sert çakılacak! Ünlü ekonomistten hem oran hem tarih verdi!

Enflasyon yükseldikçe vatandaşın alım gücü düşmeye devam ediyor. Vatandaş enflasyon oranlarının düşmesini beklerken o uzman enflasyonun düşüşü ile ilgili tahminlerde bulundu. Peki enflasyon ne zaman düşecek? Yükseliş devam edecek mi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
ENFLASYON YÜKSELİŞİ SÜRECEK MİEkonomist Prof. Dr. Hayri Kozanoğlu tarafından yapılan enflasyon açıklamaları vatandaşın epey dikkatini çekti. Kazanoğlu, güncel olarak ekonomi idaresinin ilk önceliğinin döviz kuru sabitlemek olduğunu, ülkenin SWAP döviz rezervlerinin -40, -45 aralığında seyrettiğini, seçim sonrasında yapılması gereken ilk hamlenin döviz rezervlerini yükseltme olduğunu söyledi. Kazanoğlu aynı zamanda iktidar tarafından alınan döviz rezervlerinin önemli kısmının Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Çin gibi devletlerden geldiğini, bunların siyasi olarak bir tehlike oluşturabileceğini, cari açığın 50 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve bu şekilde giderse 70 milyar dolar seviyesine yükseleceğini söyledi. Kazanoğlu enflasyon ile ilgili şu yorumlarda bulundu;
'Enflasyon düşüyor cümlesini zamların azalacağı gibi algılamak yanlış bir tutum. 2022 senesinin Ekim ayında tüketici ücretleri yüzde 85.5 oranındaydı, bugün yüzde 50 seviyesi olarak açıklandı. İnandırıcı olmasa da yüzde 50 yüksek bir oran. OECD bilgilerine göre tüm dünyada bir enflasyon olsa da ülkemizde enflasyon çıkışı çok daha fazla. G20 içinde bu sene enflasyon yüzde 4'e geriledi, seneye yüzde 2'ye gerilemesi düşünülüyor ve buna bile bir sorun deniyor. Ülkemizde ise bu sene bitişinde yüzde 43.8, 2024 senesinde yüzde 41.6 olması tahmin ediliyor. Enflasyon düşürmek için faiz artırımı yapılabilir ama bunun da ekonomik ve sosyal sonuçları olur. Ekonomi yavaşlar, yatırım durur, ekonomi istihdam seviyesi düşer, işsizlik çoğalır. Bankalar borçlanma senetlerinde gerileme yaşayarak zarar edebilir. Bu durumda çok hassas şekilde düşünerek müdahale yapılması gerekmektedir. Faiz artırımı için ciddi bir kaynak olması gerekiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan temel atıldığını, şu kadar konut yapılacağını söylüyor. Ama bunların hangi kaynaklarla yapılacağı asla söylenmiyor. Seçim yaklaştıkça vatandaşın elini cebine atacağını söylemiyorlar. Ancak kaçınılmaz şekilde bu bedel halk tarafından ödenecek.'