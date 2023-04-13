Zirveye çıkan kuru soğan fiyatlarına Bakanlık müdahalesi! Tarım Bakanlığı açıkladı: Fiyatlar o tarihten sonra...







2 MİLYON 100 BİN TON KURU SOĞAN ÜRETİLDİ







Tarım ve Orman Bakanlığı, son dönemde yüksek fiyatı ve eleştirileriyle gündemde olan kuru soğan üretimi hakkında açıklama yaptı. İşte açıklamanın detayları...Bakanlık, Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadının başladığını ve bu dönemde geçen seneden daha fazla rekolte beklendiğini belirtti. Ayrıca, Türkiye'de son 10 yılda senede ortalama 2 milyon 100 bin ton kuru soğan üretildiğini, 2022'de ise 2 milyon 350 bin ton üretim gerçekleştiğini ifade eden Bakanlık, üretimin ihtiyacı karşılayacak düzeyde olduğunu vurguladı. Bakanlık ayrıca, Türkiye'nin farklı coğrafi bölgelerinde ekim yapılırken, diğer bölgelerde hasat yapılabildiğini ve bu sayede halkın gıda ihtiyacının kesintisiz bir şekilde karşılandığını sözlerine ekledi. Tarım ve Orman Bakanlığı, Türkiye'nin 2022 yılında ihtiyacını karşılayacak seviyede kuru soğan üretimi gerçekleştirdiğini açıkladı. Yeni hasatların da başlamasıyla birlikte Türkiye'nin güney bölgelerinde Adana ve Hatay'da turfanda soğan hasadının başladığı ve bu sezon daha fazla bir rekolte beklendiği belirtildi. Hatay ve Adana'da geçen seneye göre 284 bin ton üretim yapılacağı tahmin ediliyor. Bakanlık ayrıca yeni hasatların sofralarımıza gelmeye başlamasıyla halkın ihtiyacını fazlasıyla karşılayacak düzeyde soğan üretiminin gerçekleştirildiğini ifade etti.