Zirveye çıkması beklenen dolar için olay tahmin! O tarihte tepetaklak olacak: Elinde doları olanlar dikkat!

Zirve çıkması beklenen dolar için olay tahmin! O tarihte tepetaklak olacak: Elinde doları olanlar dikkat! Dolar yükselecek mi? Seçim sonrası bizleri neler bekliyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde yer alacak. Dolar kuru son dönemlerde sallantıdaydı. Doların yükselip yükselmeyeceği ise merak ediliyor. ABD'deki faiz kararları sonrasında dengeler değişecek. Dolar yatırımcıları için tavsiyeler geliyor. İşte detaylar...
Dolar ile ilgili beklenen tahminler uzmanlardan geldi. Uzmanlar belirtti. Doların göreceği o rakam açıklandı. Doların tarihin en büyük yükselişini yaşayacak. Dolar ile ilgili Fed'in enflasyondaki düşüşle faiz indirimine başlayacağını belirten Merkezi Londra'da bulunan Varlık Yönetim Şirketi Eurizon SLJ Capital, dolar için değer kaybedecek, dedi.