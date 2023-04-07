Zirveye çıkması beklenen dolar için olay tahmin! O tarihte tepetaklak olacak: Elinde doları olanlar dikkat!













FED FAİZ KARARLARI DOLAR ÜZERİNDE ETKİLİ OLACAK

Zirve çıkması beklenen dolar için olay tahmin! O tarihte tepetaklak olacak: Elinde doları olanlar dikkat! Dolar yükselecek mi? Seçim sonrası bizleri neler bekliyor? İşte tüm merak edilenler haberimizde yer alacak. Dolar kuru son dönemlerde sallantıdaydı. Doların yükselip yükselmeyeceği ise merak ediliyor. ABD'deki faiz kararları sonrasında dengeler değişecek. Dolar yatırımcıları için tavsiyeler geliyor. İşte detaylar...Dolar ile ilgili beklenen tahminler uzmanlardan geldi. Uzmanlar belirtti. Doların göreceği o rakam açıklandı. Doların tarihin en büyük yükselişini yaşayacak. Dolar ile ilgili Fed'in enflasyondaki düşüşle faiz indirimine başlayacağını belirten Merkezi Londra'da bulunan Varlık Yönetim Şirketi Eurizon SLJ Capital, dolar için değer kaybedecek, dedi.Eurizon SLJ Capital Stratejistleri Stephen Jen ve Joana Freire, dolar için yaptıkları tahminde 4 ile 6 çeyrek dönemde düşüşünün devam edeceğini açıkladı. Yüzde 10 ve 15 değer kaybedeceği belirten Bloomberg’e göre, uzmanların ABD Merkez Bankası'nın sonraki hamlesinin faiz indirimi yönünde olacağını belirtti. "Fed bu kadar sıkılaşmaya gittiği ortamda ABD'de ve dünyada enflasyon riskleri aşağı yönlü. Dünyanın büyük bölgelerinde zaten baskılanmış olan ekonomik aktivite, ironik bir şekilde, muhtemelen küresel talebin çökmesini önleyecek. Bu senaryo dolarda da önemli bir zayıflamaya işaret ediyor" diye değerlendirmede bulunuldu. Doların düşüşe geçeceği senaryosu gündemde.