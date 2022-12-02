EKONOMİ
02 Aralık 2022 - 18:53

Zirveye çıkmıştı, sert çakıldı! Veriler açıklanır açıklanmaz altın ve dolarda ibre tersine döndü

Altın ve dolar için ABD istihdam verisi kritik önem taşıyordu. Verilerin açıklanmasıyla birlikte piyasalarda yeni bir hareketlilik yaşanmaya başladı. İşte altın ve dolarda son durum...

EKONOMİ
02 Aralık 2022 - 18:53
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Zirveye çıkmıştı, sert çakıldı! Veriler açıklanır açıklanmaz altın ve dolarda ibre tersine döndü


Altın fiyatlarındaki yükseliş piyasalara damga vururken dolarda ise sabit fiyatlama devam ediyordu. Piyasalar altın ve dolar fiyatları için kritik süreç olan ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyordu. ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre Kasım ayında işsizlik 263 bin artarken işsizlik oranı ise yüzde 3,7’de kaldı. Ancak beklentiler 200 bin artış yönündeydi.

Piyasalar için önem arz eden tarım dışı istihdam verisi, Eylül ayı içi 315 binden 269 bine, ekim ayı için 261 binden 285 bine değişiklik göstermişti. İstihdam ve işsizlik verileri açıklanırken bunun piyasalara bedeli ağır oldu.

ABD’de işsizlik oranı aynı kaldı



ABD tarım dışı istihdam verilerine göre aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde kaldı. Tahminlerde bu yönde geldi. ABD Merkez Bankası FED, son raporunda işsizlik beklentisini 2022 yılı için yüzde 3,8, 2023 yılı için ise yüzde 4,4 olarak tahmin etti. Bankanın uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde.

Veri gelir gelmez sert düştü

Gram altın, hafta başından bu yana yükselişini devam ettirerek şimdiye kadarki en yüksek seviyesine ulaştı. Kasım ayına 1000 TL’nin altında başlarken, Aralık ayında 1080 liraya kadar yükseldi. Ons altından destek alan gram altın yükselişini sürdürürken onu frenleyen ise ABD tarım dışı istihdam verileri oldu.

Altının ons fiyatı bir önceki gün yüzde 1,16 değer kazanması sonrasında 1.814 dolardan işlem görüyordu. Verilerin açıklanmasıyla ons altın 1778 dolar seviyesine kadar geriledi. Veriler açıklanmadan önce gram altın 1080 lira seviyesinden işlem görürken, açıklama ile birlikte 1065 liraya kadar düştü.

ABD’den gelen haberler ile bir düşüp bir çıkan gram altının yılbaşından sonra nasıl bir yol izleyeceği ise merak konusu oluyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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