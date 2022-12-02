Zirveye çıkmıştı, sert çakıldı! Veriler açıklanır açıklanmaz altın ve dolarda ibre tersine döndü

Altın fiyatlarındaki yükseliş piyasalara damga vururken dolarda ise sabit fiyatlama devam ediyordu. Piyasalar altın ve dolar fiyatları için kritik süreç olan ABD tarım dışı istihdam verisini bekliyordu. ABD tarım dışı istihdam verisi açıklandı. Buna göre Kasım ayında işsizlik 263 bin artarken işsizlik oranı ise yüzde 3,7’de kaldı. Ancak beklentiler 200 bin artış yönündeydi. Piyasalar için önem arz eden tarım dışı istihdam verisi, Eylül ayı içi 315 binden 269 bine, ekim ayı için 261 binden 285 bine değişiklik göstermişti. İstihdam ve işsizlik verileri açıklanırken bunun piyasalara bedeli ağır oldu.
ABD’de işsizlik oranı aynı kaldı
ABD tarım dışı istihdam verilerine göre aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,7 seviyesinde kaldı. Tahminlerde bu yönde geldi. ABD Merkez Bankası FED, son raporunda işsizlik beklentisini 2022 yılı için yüzde 3,8, 2023 yılı için ise yüzde 4,4 olarak tahmin etti. Bankanın uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde.