Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 16:19

Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi

Türk edebiyatının önemli adamlarından olan Mehmet Ziya Gökalp başarılı eserleriyle birçok kesime hitap etmiştir. Günümüzde hala şiirleri gündemde olan Gökalp'in nasıl ve neden vefat ettiği ise merak konusu oldu. Ziya Gökalp kimdir? Ziya Gökalp kaç yaşında? Ziya Gökalp ölümü ve detaylar...

Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 16:19
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Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Şiirleriyle bilinen Ziya Gökalp, şiirleriyle geniş kitlelere ulaşırken aynı zamanda eserlerinde ki başarılar da alkış almaktadır. Milli edebiyatın kurulmasında ki önemli isimlerden olan Ziya Gökalp, hayatı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ziya Gökalp kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? Ziya Gökalp hayatına ilişkin detaylar...

ZİYA GÖKALP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

1876 yılında Diyarbakır'da dünyaya gelen Ziya Gökalp'in babası yerel gazete de memur olarak çalışmış. Gökalp'in eğitimi Diyarbakır'da başlamış. 1890 tarihinde Askeri Rustiyeyi ve 1894 yılında ise Askeri idadiyi bitirip devamında ise 1895 yılında İstanbul'a giderek Veterinerlik Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1898 yılında okuduğu kitapların tehlikeli olduğundan ötürü tutuklanarak 1 yıl süre boyunca cezaevinde kalmıştır. Cezasının bitiminden sonra 1908 yılında memurluk yaparak hayatına devam etmiş. Birinci dünya savaşının ardından 1919 yılında İngilizler tarafından Malta Adası'na sürgün edilip 1921 yılına kadar orada kalmamıştır. 923 tarihinde Vekaleti Teklif Tercüme heyeti başkanlığına tayin edilmiş Ankara’ya doğru gitmiştir.Birçok gazete içerisinde makaleleri yayımlanmaktaydı. 1924 yılında ise hastalığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

ZİYA GÖKALP MAKALELERİ

Çınaraltı (1939),

Fırka Nedir? (1947),

Ziya Gökalp Diyor ki (1950),

Ziya Gökalp’in neşredilmemiş yedi eseri ve aile mektupları (1956),

Ziya Gökalp’ın Yazarlık Hayatı (1956),

2 kitaplık Ziya Gökalp Külliyatı (1. kitap Şiirler ve Halk Masalları (1952),

2. kitap Limni ve Malta Mektupları (1965),

Terbiyenin Sosyal ve Kültürel Temelleri (1973)

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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