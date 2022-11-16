Şiirleriyle bilinen Ziya Gökalp, şiirleriyle geniş kitlelere ulaşırken aynı zamanda eserlerinde ki başarılar da alkış almaktadır. Milli edebiyatın kurulmasında ki önemli isimlerden olan Ziya Gökalp, hayatı birçok kişi tarafından merak edilmektedir. Ziya Gökalp kimdir, kaç yaşında, neden vefat etti? Ziya Gökalp hayatına ilişkin detaylar...
Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 16:19
Ziya Gökalp kimdir, nereli, yaşı kaç? Ziya Gökalp hayatı ve özgeçmişi
Türk edebiyatının önemli adamlarından olan Mehmet Ziya Gökalp başarılı eserleriyle birçok kesime hitap etmiştir. Günümüzde hala şiirleri gündemde olan Gökalp'in nasıl ve neden vefat ettiği ise merak konusu oldu. Ziya Gökalp kimdir? Ziya Gökalp kaç yaşında? Ziya Gökalp ölümü ve detaylar...
Kim Kimdir
16 Kasım 2022 - 16:19
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