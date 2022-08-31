YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:51

Ziyaretçiler Dara Zindanlarına Hayran Kaldı, Içindeki Pisliğe Tepki Gösterdi - Mardin

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 14:51
2 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Ziyaretçiler Dara Zindanlarına Hayran Kaldı, Içindeki Pisliğe Tepki Gösterdi - Mardin


Mardin'de ziyaretçilerini kendine hayran bırakan Dara Antik Kenti ve toplum arasında “zindan” olarak bilinen sarnıçlar, ziyaretçiler tarafından beğenilirken, kirli olmasına tepki gösterildi.


Mardin'e 30 kilometre uzaklıkta bulunan Dara Mahallesi'nde yer alan ve tarihte Yukarı Mezopotamya'nın dikkat çeken yerleşim yerlerinden olan Dara Antik Kenti'nde 1500 yıllık toplu mezarın yanı sıra çeşitli yapılar bulunuyor.




6. yüzyılda Bizans İmparatorluğu'nun Doğu'daki son kalesi olarak kabul edilen Dara ve çevresi, o dönem savaşların en yoğun olduğu bölge olduğundan 18 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde surlarla çevrilerek bir savunma sistemi oluşturuldu. O dönemde yaklaşık 40 bin nüfusun barındığı kentin su ihtiyacı da yapılan sarnıçlar aracılığıyla giderildi. Bizans İmparatorluğu dönemine ait yapıların bulunduğu alanda yapılan kazı çalışmalarında bu sarnıçlar da ortaya çıkarıldı.


Halk arasında “zindan” olarak adlandırılan binlerce metreküp su alma kapasitesine sahip su sarnıcının, derinlik bakımından İstanbul'da bulunan ve 6. yüzyıl Bizans dönemi eseri olan Yerebatan Sarnıcı'ndan 6 metre daha derin olduğu uzmanlar tarafından belirlendi. Kentte ziyarete gelen vatandaşlar, yapılara hayran kalırken, yapıların temiz kullanılmaması ve kirli olmasına da tepki gösterilerek yetkilere ve yerel halka çağrıda bulunuldu.



“Başka ülkelerde 50-100 yıllık kalıntılarına gözleri gibi bakıyorlar”


Ankara'dan gelen ziyaretçilerden Erkan Yıldırım, arkadaşlarıyla Mardin ve ardından Dara Antik Kenti zindanına geldiklerini söyledi.


Çok güzel yerler olduğunu değerlendiren Yıldırım, “Mimarisi harika. Ama nedense insanlarımız bakmıyor. Yerlerde kağıt parçaları, pislikler, yazık. O kadar güzel yerlerimiz var hiçbir şekilde değerini bilmiyoruz. Adamların (Avrupa) 50-100 senelik kalıntıları var gözü gibi bakıyorlar. Bizde her kısımda tarih akıyor ancak hiçbir şekilde bakmıyoruz. Biri orada ateş yakmış, biri yere izmarit atmış. Yazık!” ifadelerinde bulundu.



“21 yüzyılda bu mimariyi yakalamak çok zor”


Niğde'den gelen ziyaretçilerden Adviye Yüksel ise eşinin Mardin'de görevli olduğunu, hem onu görmek için, aynı zamanda kentti gezmek için geldiğini izah etti. Her şeyin çok güzel olduğunu izah eden Yüksel, “Harika yerler. Çok hoşuma gitti. Ama az önceki beyefendinin dediklerine katılıyorum. Keşke tarihimize daha başarılı sahip çıkabilsek. Her şeyi daha güzel değerlendirebilsek, her yeri daha temiz tutabilsek. İnsanlar nasıl böyle bir şey yapmışlar. Elleriyle nasıl işlemişler? 21 yüzyılda bu mimariyi yakalamak çok zor. En ufak bir sallantıda yeni binalar yıkılırken bunlar yüzyıllardır ayakta kalması büyük bir şans bence, tarihimiz ve ülkemiz için” ifadelerini kullandı.


Yetkilerin buralara sahip çıkmasını istediğini aktaran Yüksel, sözlerini şöyle tamamladı.



“Geçmişimize sahip çıkalım, çocuklarımıza iyi bir vatan bırakalım”


“Bunların değerlendirilmesini isterim. Çevre halkının da burayı daha temiz, daha güzel tutmasını isterim. Her şey para demek değil, tarihi ve geçmiş daha önemli. Geçmişimize sahip çıkabileceğiz ki, geleceğimize yatırım yapalım, çocuklarımıza iyi bir vatan bırakalım.”

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Bulgaristan-Edirne sınırında sel: Yollar kapandı araçlar mahsur kaldı
Son Haberler
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme Yağal davasında yeni kararlar verildi
Son dakika: 3 yaşındaki Müslüme cinayetinde flaş karar!Müslüme...
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Çakarlı araçla yakalandı, 'Abartıyorsunuz, vatan haini miyim?' dedi
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Silahlı saldırıda ölen Güngör Arslan’ın avukatından açıklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest bırakılmasına itiraz etti
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski rektör Ünsal Ban'ın serbest...
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme gelebilir'
Ağaoğlu: 'Savunma bölgesine alternatif transfer acil olarak gündeme...
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü futbolcular için Süper Lig ekipleri devreye girdi
Avrupa’da transfer dönemi sona erdi… Takım Bulamayan dünyaca ünlü...
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Batshuayi, resmen Fenerbahçe'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den anlamlı hediye
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe’den...
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında bulundu
Meteoroloji o illeri uyardı! Meteoroloji şiddetli yağmur uyarısında...
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Rogers Center'da seks skandalı! Public seks yapan çift tribünden kovuldu!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye kırtasiye yardımı yapılacak!
Öğrencilere müjde: CHP'li belediyeler tarafından milyonlarca öğrenciye...
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Trabzonspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor!
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
Sudan'daki sel felaketinde can kaybı 105'e yükseldi
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
İzmir'de 3 araçlı zincirleme kaza: 3 yaralı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan Çağrı
Tuğçe Kazazdan şok hareket! LGBT karşıtı yürüyüşe Tuğçe Kazazdan...