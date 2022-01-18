YAŞAM
18 Ocak 2022 - 17:01

Zonguldak'ta acı olay! 3 aylık hamile kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Zonguldak Devrek İlçesinde yaşayan üç aylık hamile kadın kalp krizi neticesinde hayatını kaybetti.

YAŞAM
18 Ocak 2022 - 17:01
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Zonguldak'ta acı olay! 3 aylık hamile kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Büşra Alaca Özmekik adlı genç kadın rahatsızlanınca kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.




Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirtildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan iki yıllık evli ve 3 aylık hamile olduğu anlaşılan Özmekik'in acı haberini alan sevenleri sinir krizi geçirirken göz yaşlarına boğuldular.



EDİTOR
Ali Türk
Ali Türk
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