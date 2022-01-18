Zonguldak'ta acı olay! 3 aylık hamile kadın kalp krizi sonucu hayatını kaybetti













Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gerçekleşen acı olayda edinilen bilgilere göre 22 yaşındaki Büşra Alaca Özmekik adlı genç kadın rahatsızlanınca kaldırıldığı Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Hastaneye kaldırılan talihsiz kadının geçirdiği kalp krizi neticesinde hayatını kaybettiği belirtildi. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan iki yıllık evli ve 3 aylık hamile olduğu anlaşılan Özmekik'in acı haberini alan sevenleri sinir krizi geçirirken göz yaşlarına boğuldular.