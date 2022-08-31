YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:10

Zonguldak'ta Balıkçılar Denize Açılamadı

Zonguldak’ta av yasağının sona ermesine saatler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı.

YAŞAM
31 Ağustos 2022 - 22:10
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Zonguldak'ta Balıkçılar Denize Açılamadı


Zonguldak'ta av yasağının sona ermesine saatler kala balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı. Ancak olumsuz deniz koşulları nedeniyle balıkçılar denize açılamadı.


1 Eylül'de kalkacak olan av yasağına saatler kala Kozlu Balıkçı Barınağı'nda balıkçılar son hazırlıklarını tamamladı. Deniz koşullarının olumsuz seyretmesi nedeniyle denize açılmamaları yönünde uyarı alan balıkçılar, limanda bekleyişlerini sürdürdü. Balık avlamak için bekleyen balıkçılar, deniz koşullarının normale dönmesiyle birlikte "Vira Bismillah" diyerek ağlarını denize atacak.




Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, "2022-2023 sezonu nasip olursa 1 Eylül'de sezonu açıyoruz. Gece 24.00'den itibaren sezonu açmış oluyoruz. Ancak meteorolojik koşullar ve Liman Başkanlığı'ndan balıkçılara bildirilen acil kodla hava durumunun bozuk olduğu kuzey ve batı denizlerinin olacağı, bu akşam balıkçılar için sakıncalı olacağı için çıkamıyoruz. Ancak sabaha doğru normale dönerse çıkılacaktır. Bu sene yağmurlar bol oldu. Nehirlerden gelen bitkisel planktonların denize gitmesi ve bunları yiyen hamsi, çaça gibi balıkların bol olması palamuttun bol olması demektir. Bu sene bol ve bereketli bir sezon olacağını bekliyoruz. Son 20 gündür boğazlardan Marmara ve Ege'ye gittiği söyleniyor. Biz balıkçılara kooperatif olarak her şekilde desteği yaptık. Hazırlıklar tamam. Bundan sonra havaların iyi olmasını bekliyoruz. Kazasız belasız bol ve bereketli bir sezon bekliyoruz. Gece hava müsait olsaydı 'Vira Bismillah' diyecektik. şuandan itibaren Doğu Karadeniz'den endüstriyel tekneler şehrimize geldi. Bunlarla beraber sezonu açacağız" dedi.


Ordu'dan gelen kaptan Salih Emeksiz de, "Hava şartları sert olduğundan dolayı açılamadı. İnşallah dışarıda hava denizler kırılır. Gece yarısından sonra belki bir ağ atma ihtimalimiz olabilir. Ancak gündüzden hava şartları müsait değildi. Onun için biraz tedirgin olduk. Gece yarısından sonra çıkan arkadaşlar olur. Ama biz de belki deneriz. Sezonun tüm balıkçılık camiasına hayırlı olsun" diyerek konuşmasını belirtti.

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Haber Editörü
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