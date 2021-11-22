YAŞAM
22 Kasım 2021 - 01:35

Zonguldak'ta başı bedeninden kopmuş ceset bulundu!

Zonguldak Çaycuma'da yapılan bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri belirtilen adrese gittiklerinde başı bedeninden kopmuş bir erkek cesedi buldu. 71 yaşındaki Mustafa Keleş'e ait olduğu belirlenen ceset sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YAŞAM
22 Kasım 2021 - 01:35
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Zonguldak'ta başı bedeninden kopmuş ceset bulundu!
Olay, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana geldi. İlçeye bağlı Perşembe beldesindeki Dursunlar köyünde bir adres için yapılan ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri hemen harekete geçerek bölgeye intikal etti. Yapılan incelemeler sonrası cesedin 71 yaşındaki Mustafa Keleş isimli bir kişiye ait olduğu anlaşılırken, başının gövdesinden ayrıldığı görülen cesetle ilgili bir soruşturma başlatıldı.








Yaşlı adamın kesilmiş başı jandarma ekipleri tarafından cesedin bulunduğu çevrede aranmaya başlanırken ekipleri Keleş'in cansız bedeni üzerinde delil toplamaya devam ettiği belirtildi. olayı öğrenen köylüler cesedin bulunduğu yere akın ederken konuyla ilgili açıklama yapan Dursunlar Köyü Muhtarı Şerafettin Meşe, bir telefon geldiğini ve telefonda Mustafa Keleş'in öldüğü ihbarının yapıldığını söyledi. Cenazenin tarlada olduğunu bildirmelerinin ardından durumu hemen jandarmaya haber verdiğini belirten köy muhtarı, ölen kişinin kimseye zararı olamayan biri olduğunu ve bu şekilde bir ölümü hak etmediğini söyledi.

 
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