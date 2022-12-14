Zonguldak'ta denize düşen balıkçı kayboldu!

Zonguldak Ereğli ilçesinde Kazım Reis isimli balıkçı teknesinde çalışanlar, yemek molası sırasında İbrahim Acar isimli personelin teknede olmadığı farkedilince Sahil Güvenlik ekiplerini aradılar. Hemen arama çalışmalarına başlayan ekiplere Kozlu Limanı'ndan açılan bazı balıkçılar da destek verdi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Acar’ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirtilirken iyi bir haber bekleniyor. Denizden taramalara başlandı. Denizcilik kooperatifi de balıkçı tekneleriyle istişare kurulduğu söylenirken Kozlu Limanı'ndan 10 tekne ile çalışmalara destek verildiği bilgisine ulaşıldı. Olayın nasıl olduğu konusunda soruşturulma başlatılırken ilk etapta kaybolan elemanın bulunmasına yönelik çalışmanın önem arz ettiğine dikkat çekildi. Gelişmeler bölgede tedirginlik içerisinde takip edilmekte. Çalışma arkadaşları İbrahim Acar için inşallah bulunur, ailesi ve diğer tayfa arkadaşları da mutlu olurlar temennisini dile getirdiler.

