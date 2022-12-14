GÜNDEM
14 Aralık 2022 - 16:46

Zonguldak'ta denize düşen balıkçı kayboldu!

Denize açılan balıkçı teknesinde çalışan bir tayfa, denize düşerek kayboldu. Arama çalışmalarının devam ettiği bilgisine varıldı.

GÜNDEM
14 Aralık 2022 - 16:46
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zonguldak'ta denize düşen balıkçı kayboldu!

Zonguldak Ereğli ilçesinde Kazım Reis isimli balıkçı teknesinde çalışanlar, yemek molası sırasında İbrahim Acar isimli personelin teknede olmadığı farkedilince Sahil Güvenlik ekiplerini aradılar. Hemen arama çalışmalarına başlayan ekiplere Kozlu Limanı'ndan açılan bazı balıkçılar da destek verdi. İki çocuk babası olduğu öğrenilen İbrahim Acar’ı arama çalışmalarının devam ettiğini belirtilirken iyi bir haber bekleniyor. Denizden taramalara başlandı. Denizcilik kooperatifi de balıkçı tekneleriyle istişare kurulduğu söylenirken Kozlu Limanı'ndan 10 tekne ile çalışmalara destek verildiği bilgisine ulaşıldı. Olayın nasıl olduğu konusunda soruşturulma başlatılırken ilk etapta kaybolan elemanın bulunmasına yönelik çalışmanın önem arz ettiğine dikkat çekildi. Gelişmeler bölgede tedirginlik içerisinde takip edilmekte. Çalışma arkadaşları İbrahim Acar için inşallah bulunur, ailesi ve diğer tayfa arkadaşları da mutlu olurlar temennisini dile getirdiler.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
Son Haberler
Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları market alışverişlerinde artık kullanılamayacak mı?
Yemek kartı marketlerde yasaklandı mı? Yemek kartları market alışverişlerinde...
Survivor Ünlüler ekibine şaşırtan isim
Survivor Ünlüler ekibine şaşırtan isim
Galatasaray Lyon’a resti çekti! Moussa Dembele transferinde flaş gelişme
Galatasaray Lyon’a resti çekti! Moussa Dembele transferinde flaş gelişme
Acil paraya ihtiyacım var diyene o bankalardan müjde geldi! Şimdi al 3 ay sonra ödemeye başla! İstediğiniz kadar para çekebileceksiniz... Acele edin hemen başvurun
Acil paraya ihtiyacım var diyene o bankalardan müjde geldi! Şimdi al...
TFF hakamleri aldatan futbolcular için harekete geçti. Artık ceza getirilecek
TFF hakamleri aldatan futbolcular için harekete geçti. Artık ceza getirilecek
Lucas Torreira, Galatasaray'a geri döndü...
Lucas Torreira, Galatasaray'a geri döndü...
Ünlü çift yeniden ayrıldı
Ünlü çift yeniden ayrıldı
Alperen Şengün coştu; Rockets, Suns engelini geçti...
Alperen Şengün coştu; Rockets, Suns engelini geçti...
Sevinç Erbulak Armağan Çağlayan’ın programında yaptığı itiraflar gündem oldu
Sevinç Erbulak Armağan Çağlayan’ın programında yaptığı itiraflar...
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Valentin Rosier'in takımdaki geleceği hakkında kararını verdi
Beşiktaş'ta Şenol Güneş Valentin Rosier'in takımdaki geleceği hakkında...
Seren Serengil o tartışma sonrası hastanelik oldu
Seren Serengil o tartışma sonrası hastanelik oldu
Elon Musk, liderlik koltuğunu devretti! Dünyanın en zengin insanı unvanı el değiştirdi..
Elon Musk, liderlik koltuğunu devretti! Dünyanın en zengin insanı...
Ceyda Düvenci’ni son hali görenleri kendine hayran bıraktı
Ceyda Düvenci’ni son hali görenleri kendine hayran bıraktı
5 yıllık aşkta hüzünlü veda! Hazar Ergüçlü, sevgilisinin evinden eşyalarını topladı..
5 yıllık aşkta hüzünlü veda! Hazar Ergüçlü, sevgilisinin evinden...
Şarkıcı Güllü’den Aleyna Tilki için ağır eleştiriler
Şarkıcı Güllü’den Aleyna Tilki için ağır eleştiriler