GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 18:20

Zonguldak'ta korkutan ölüm! 79 yaşındaki kadın köpekler tarafından öldürüldü!

Zonguldak'ta işlediği bir suçtan dolayı cezaevine konulan ve oğlunun bahçesine giden ve oğlunun beslediği yedi köpeğin saldırısına uğrayan 79 yaşındaki talihsiz kadın hayatını kaybetti. Talihsiz kadının cenazesi son yolculuğu için köyüne gönderildi.

GÜNDEM
07 Eylül 2022 - 18:20
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Zonguldak'ta korkutan ölüm! 79 yaşındaki kadın köpekler tarafından öldürüldü!


Korkunç olay geçtiğimiz gün Zonguldak Devrek ilçesine bağlı Burhanoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Almanya'dan tatil için memleketine gelen 79 yaşındaki Hamide Demir, işlediği suçlardan dolayı cezaevinde bulunan oğlunun bahçesine girdi ve bahçedeki otları temizlemeye başladı. Bir süre sonra Almanya'da yaşayan yaşlı bir kadının kızı, annesiyle irtibatı kesilince durumu hemen yakınlarına haber verdi.

7 köpek saldırısına uğradığı anlaşıldı

79 yaşındaki kadın köpekler tarafından öldürüldü

Yapılan ihbar üzerine bahçesinde yedi köpeğin olduğu bir eve giden ekip, Hamide Demir'in köpeklerin saldırısına uğradığını tespit etti. Cesedi ailesine teslim edilen Hamide Demir'in cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından aileye teslim edildi.



"Yaralanmaya bağlı ölüm" sebebi ile hayatını kaybeden yaşlı kadının kollarına ve bacaklarına köpek saldırısı sonucu ciddi yaralanmalar meydana gelidği öğrenildi. Anneleri Hamide Demir'in cenazesini alan yaşlı kadının çocukları gözyaşı döktü. Yaşlı kadının cezaevinde olan oğlu B.D. de aldığı izin ile jandarma eşliğinde annesinin cenaze törenine katıldı.

Kılınan cenaze namazı sonrası yaşlı kadının cenazesi köyünde toprağa verildi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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