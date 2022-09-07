Zonguldak'ta korkutan ölüm! 79 yaşındaki kadın köpekler tarafından öldürüldü!

Korkunç olay geçtiğimiz gün Zonguldak Devrek ilçesine bağlı Burhanoğlu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Almanya'dan tatil için memleketine gelen 79 yaşındaki Hamide Demir, işlediği suçlardan dolayı cezaevinde bulunan oğlunun bahçesine girdi ve bahçedeki otları temizlemeye başladı. Bir süre sonra Almanya'da yaşayan yaşlı bir kadının kızı, annesiyle irtibatı kesilince durumu hemen yakınlarına haber verdi.
7 köpek saldırısına uğradığı anlaşıldı
"Yaralanmaya bağlı ölüm" sebebi ile hayatını kaybeden yaşlı kadının kollarına ve bacaklarına köpek saldırısı sonucu ciddi yaralanmalar meydana gelidği öğrenildi. Anneleri Hamide Demir'in cenazesini alan yaşlı kadının çocukları gözyaşı döktü. Yaşlı kadının cezaevinde olan oğlu B.D. de aldığı izin ile jandarma eşliğinde annesinin cenaze törenine katıldı. Kılınan cenaze namazı sonrası yaşlı kadının cenazesi köyünde toprağa verildi.