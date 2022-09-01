Zonguldak'ta Son 3 Ayda 30 Zehir Taciri Tutuklandı













Zonguldak'ta son 3 aylık süreç içerisinde 115 narkotik operasyonunda 172 şüpheli yakalandı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit eden 37 zehir tacirinden 30'u tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü, son 3 aylık süreçte 115 narkotik operasyonu düzenledi. Narkotim ekipleri; operasyonlar sonu itibariyle toplam 12 kilo 367 gram esrar, 594 gram metamfetamin, 386 adet kenevir bitkisi, 118 gram sentetik kannabionid (bonzai), 66 adet ecstasy, 9 adet hassas terazi, 2 adet tabanca, 28 adet mermi ve 2 bin 539 TL para elde etti. Uyuşturucu ticareti yaptığı tespit eden 37 zehir tacirinden 7'si adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 30 zehir taciri ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.