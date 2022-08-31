Zonguldak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı - Zonguldak

Kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre olay, Zonguldak-Ankara karayolunda meydana geldi. İddiaya göre, 78 EY 161 plakasına sahip otomobil yağışlı hava nedeniyle kontrolden çıkarak, karşı yöne geçip taklalar atarak ters döndü. Kazada H.E. ve S.E. olmak suretiyle 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay mahaline sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipler yollandı. Olay yerine gelen sağlık personelleri H.E. ve S.E.'ye ilk müdahaleyi yaparak Atatürk Devlet Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, araç çekici ekiplerinin desteğin ile yoldan çekildi.