Zonguldak'ta Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklu













Zonguldak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri il merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri ve Çarşı Mahalle Bekçileri tarafından A.K., B.K. ve İ.M. isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Operasyonda 2 Adet tabanca, 4 adet fişek, 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi ve 50,62 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde elde edildi. Üç şüpheli uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen A.K, İ.M, B.K isimli şahıslardan İ.M.; savcılıkça serbest bırakıldı. B.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, A.K. ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.