Zonguldak Yeni Eğitim Öğretim Dönemine Hazır













Zonguldak'ta 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılında Alınacak genel emniyet, asayiş ve trafik tedbirleri Vali Mustafa Tutulmaz Başkanlığında yapılan toplantıda istişare edildi.Okul çağındaki çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimini güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri amacıyla yeni eğitim öğretim yılında alınacak asayiş, trafik ve diğer genel tedbirler Vali Mustafa Tutulmaz başkanlığında yapılan toplantıda değerlendirildi, istişare edildi. Kolluk kuvvetleri yetkilileri, ilçe milli eğitim müdürleri, okul müdürleri ve diğer ilgili birimlerin katıldığı toplantıda; trafik, okullar ve çevresinde alınacak tedbirler, kantin denetimi, gıda güvenliği, okul servisleri, genel denetim faaliyetleri görüşüldü.Vali Mustafa Tutulmaz okul müdürlerine hitaben yaptığı konuşmada, "Eğitim toplumun temelidir. En önemli göreviniz, iyi örnek olarak topluma yararlı bireyler yetiştirmektir" dedi. Vali Tutulmaz, önemli gördüğü konularda görüşlerini aktardı, bilgi ve tecrübelerini paylaştı.