MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 00:09

Zor günler geçiren Arda Kural'ın elinden Acun Ilıcalı tuttu! Bakın bir zamanların favori oyuncusu ekranlara hangi sürpriz projeyle dönüyor

Emret Komutanım dizisiyle adını duyuran Arda Kural, girdiği bunalımdan dolayı uzun süre ekranlara ara verdi. Zor günleri geride bırakan oyuncu şimdi sürpriz bir projeye hazırlanıyor. İşte, Arda Kural'ın herkesi şaşırtan yeni projesi...

MAGAZİN
27 Kasım 2022 - 00:09
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Zor günler geçiren Arda Kural'ın elinden Acun Ilıcalı tuttu! Bakın bir zamanların favori oyuncusu ekranlara hangi sürpriz projeyle dönüyor


Zor günleri geride bırakan ve hayata yeniden tutunan Arda Kural'ın Acun Ilıcalı'yla anlaşma yaptığı iddia ediliyor.

Bir zamanların yerli Leonardo DiCaprio'su olan Kural; Lise Defteri, Kızlar Yurdu, Yedi Numara, Emret Komutanım gibi dizilerde oynadı.

O GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU!



Bunalıma girdiği için oyunculuğa ara veren ve Büyükçekmece sahilinde kalan Arda Kural'ın sokaktaki görüntüleri o zaman olay yaratmıştı.

 arda kural

2020'de Tutunamayanlar dizisinde oynayan Kural, oyunculuğa geri dönerek hayata yeniden tutundu.

SURVİVOR'DA SÜRPRİZ İSİM!

Sosyal medya üzerindeki bir magazin sayfasının ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı. Survivor 2023 sezonu Fenomenler takımında yarışması için Acun Ilıcalı'nın oyuncuya teklif götürdüğünü iddia eden sayfa, Kural'ın da bu teklifi kabul ettiğini belirtti.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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