Zor günler geçiren Arda Kural'ın elinden Acun Ilıcalı tuttu! Bakın bir zamanların favori oyuncusu ekranlara hangi sürpriz projeyle dönüyor







O GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU!







SURVİVOR'DA SÜRPRİZ İSİM!

Zor günleri geride bırakan ve hayata yeniden tutunan Arda Kural'ın Acun Ilıcalı'yla anlaşma yaptığı iddia ediliyor. Bir zamanların yerli Leonardo DiCaprio'su olan Kural; Lise Defteri, Kızlar Yurdu, Yedi Numara, Emret Komutanım gibi dizilerde oynadı.Bunalıma girdiği için oyunculuğa ara veren ve Büyükçekmece sahilinde kalan Arda Kural'ın sokaktaki görüntüleri o zaman olay yaratmıştı.2020'de Tutunamayanlar dizisinde oynayan Kural, oyunculuğa geri dönerek hayata yeniden tutundu.Sosyal medya üzerindeki bir magazin sayfasının ortaya attığı iddia herkesi şaşırttı. Survivor 2023 sezonu Fenomenler takımında yarışması için Acun Ilıcalı'nın oyuncuya teklif götürdüğünü iddia eden sayfa, Kural'ın da bu teklifi kabul ettiğini belirtti.