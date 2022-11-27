Zor günler geçiren Arda Kural'ın elinden Acun Ilıcalı tuttu! Bakın bir zamanların favori oyuncusu ekranlara hangi sürpriz projeyle dönüyor

Zor günleri geride bırakan ve hayata yeniden tutunan Arda Kural'ın Acun Ilıcalı'yla anlaşma yaptığı iddia ediliyor. Bir zamanların yerli Leonardo DiCaprio'su olan Kural; Lise Defteri, Kızlar Yurdu, Yedi Numara, Emret Komutanım gibi dizilerde oynadı.
O GÖRÜNTÜLERİ OLAY OLMUŞTU!
Bunalıma girdiği için oyunculuğa ara veren ve Büyükçekmece sahilinde kalan Arda Kural'ın sokaktaki görüntüleri o zaman olay yaratmıştı. 2020'de Tutunamayanlar dizisinde oynayan Kural, oyunculuğa geri dönerek hayata yeniden tutundu.