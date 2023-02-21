Zor günler geçiren emekliler dikkat! 14 milyon emekliye güzel haber var! PTT 14 bin TL nakit ödeme yapacak! Sms ile başvuranın hesabına anında yatacak

Emekli maaş hesaplarından başvuru yapılması halinde kampanyadan yararlanabileceksiniz. Başvuru yapmanız halinde tüm emekliler kampanyaya dahil olabilecek. Başvurular SMS ve PTT üzerinden yapılacaktır. Emeklilere ödenecek miktar nedir? Başvurular nasıl yapılacaktır? Merak edilen detaylar haberimizde.
EMEKLİLERE 14 BİN TL ÖDEME!14 milyon olan tüm emekli vatandaşlarımız bu kampanyadan yararlanacak. Emekli maaş hesaplarından başvuru gerçekleştirilerek buradan kullanabileceksiniz. Daha öncesinde kredi alıp düzenli bir şekilde ödeme gerçekleştiren PTT'den emekli maaşı alan emeklilere 14000 TL ödeme alabilecek. Emekli maaşını PTT üzerinden alan vatandaşlar 14.000 TL 36 ay vade imkanından yararlanacak. Bu kampanyadan yararlanmak için banka başvurusu olunmalıdır. Emekli maaş hesaplarından işlem yapılmaktadır. İşleminizin yapılması halinde başvurunuz tamamlanmış olacaktır.
Banka müşterisi olanlar için PTT şubelerinden başvuruda bulunabilecekler. SMS ile ihtiyaç kredisi başvurunuzu PTT üzerinden yapabilirsiniz. Cep telefonunuzun SMS kısmından da ileterek başvuru gerçekleştirebilirsiniz. PTT yazarak boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı yazıp 3050 numarasına göndermeniz yeterli olacaktır. PTT, Emekli Kredisi kampanyasına mesaj atmış bulunarak başvurunuz tamamlanacaktır.