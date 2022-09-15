EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 13:26

Zorlu Enerji'den sürdürülebilirlik yolunda önemli adım

Daha harika bir gelecek için Akıllı Hayat 2030 vizyonu doğrultusunda çalışmaya devam etmekte olan Zorlu Enerji, şirketleri çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik eden UN Global Compact' bünyesindeki CFO Koalisyonu tarafından yayımlanan 'Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri'nin imzacısı oldu.

EKONOMİ
15 Eylül 2022 - 13:26
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Zorlu Enerji’den sürdürülebilirlik yolunda önemli adım


Zorlu Enerji, sürdürülebilirlik çalışmalarını, sosyal, ekonomik ve çevresel taahhütlerini uluslararası ölçeğe taşımak amacıyla dünyanın en büyük kurumsal sürdürülebilirlik girişimi olan UN Global Compact'ın, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) doğrultusunda oluşturduğu “CFO Koalisyonu” tarafından yayımlanan “Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri”nin imzacısı oldu.

Enerji şirketinin de aralarında bulunduğu CFO İlkeleri imzacısı olan şirketler, sürdürülebilir kalkınmayı önemli ölçüde hızlandırabilecek yatırımlar ve sürdürülebilir finansman konusunda iddialı hedefler belirlemeyi taahhüt ediyor. Türkiye'den sayılı şirketin imzacısı olduğu küresel oluşuma tabi tutulan CFO'lar, önümüzdeki beş yıl içinde yaklaşık 500 milyar dolarlık finansal kaynağı SKA'lara yönelik yatırımlara ayıracaklarının sözünü veriyor.



“2040'a kadar tüm değer zincirinde net sıfır olmayı hedefliyoruz”
'Entegre SKA Yatırımları ve Finansman için CFO İlkeleri'nin imzacısı olmanın şirketleri çevresel ve sosyal açıdan sorumlu uygulamalar geliştirmeye teşvik ettiğini belirten Zorlu Enerji CFO'su Elif Yener, “İçinde bulunduğumuz dönemde tüm şirketlerin öne çıkan önceliği artık sürdürülebilir bir yaşam için orta ve uzun vadede değer oluşturacak bir yaklaşım ortaya koymak. Şirket olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda bu vizyonla hareket ediyor ve sürdürülebilirliği başta finans olmak suretiyle her alanda iş yapış biçimimiz olarak benimsiyoruz. Türkiye'nin sürdürülebilir alanda büyümesine yardımcı olmayı amaçlıyor ve bu yönde geliştirdiğimiz stratejimizle karbonsuzlaşma ve biyoçeşitliliğinin geliştirilmesi yolunda katkı sağlıyoruz. CFO İlkeleri imzacısı olarak ülkemizin sürdürülebilir kalkınmaya geçişini destekleyecek yatırımlar için gerekli finansmanı sağlama konusunda önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz önemli iş birlikleri planlıyoruz” ifadelerine yer verdi.

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