EĞİTİM
08 Mart 2023 - 16:43

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için flaş karar: 1 yıl ertelendi!

Milli Eğitim Bakanı Özer, yaşanan deprem felaketinden dolayı öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülük görevlerini 1 yıl ertelenmesi yönünde bir karar aldıklarını duyurdu.

EĞİTİM
08 Mart 2023 - 16:43
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Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için flaş karar: 1 yıl ertelendi!
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 eyalette büyük hasara yol açtı. Yüzlercesi yaralandı, binlerce sivil hayatını kaybetti. Yüzyılın afetinden etkilenen bölgelerde eğitime geçici olarak ara verilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yeni karar bildirisi geldi.

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için flaş karar



Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerine ilişkin değerlendirmeler yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yönde bir değişiklik yapılmasına karar verdi. Bakan Mahmut Özer, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle öğretmenlere zorunlu kılınan görevlerin ertelendiğini duyurdu. İşte Bakan Mahmut Özer'in konuya ilişkin açıklaması:

"1 YIL ERTELENDİ"

“Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle öğretmenimizin zorunlu görev taahhüdünü bir yıl erteliyoruz."

Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için flaş karar

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