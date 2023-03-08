Zorunlu çalışma yükümlülüğü bulunan öğretmenler için flaş karar: 1 yıl ertelendi!













"1 YIL ERTELENDİ"

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler, 11 eyalette büyük hasara yol açtı. Yüzlercesi yaralandı, binlerce sivil hayatını kaybetti. Yüzyılın afetinden etkilenen bölgelerde eğitime geçici olarak ara verilmesiyle birlikte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yeni karar bildirisi geldi.Öğretmenlerin zorunlu çalışma yükümlülüklerine ilişkin değerlendirmeler yapan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu yönde bir değişiklik yapılmasına karar verdi. Bakan Mahmut Özer, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, deprem nedeniyle öğretmenlere zorunlu kılınan görevlerin ertelendiğini duyurdu. İşte Bakan Mahmut Özer'in konuya ilişkin açıklaması:“Yaşadığımız deprem felaketi nedeniyle öğretmenimizin zorunlu görev taahhüdünü bir yıl erteliyoruz."