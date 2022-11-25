Zorunlu deprem sigortası azami teminat bedeline yüzde 50 zam!













AZAMİ TEMİNAT BEDELİNE YÜZDE 50 ZAM

Sigorta primlerinin hesaplanmasında metrekare fiyatı esas alınır. Betonarme binalarda 1.508 TL'den 3.000 16 TL'ye çıkarıldı. Bir daire için gösterilebilecek azami teminat tutarının da yüzde 50 oranında artırılarak 320.000 TL'den 640.000 TL'ye yükseltildiği aktarıldı. Bugün Resmi Gazete'de de yayımlanarak yürürlüğe giren Deprem Sigortası Zorunlu Prim Oranlarında Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ve Talimat Tebliğine göre, bu kapsamda prim hesabında metrekare fiyatı esas alınacak.Zorunlu deprem sigortası hesaplanan binaların metrekare fiyatı yaklaşık yüzde 50 oranında yükseltilerek betonarme yapılarda 3 bin 16 TL , diğer yapılarda ise 2 bin 80 TL şeklinde belirlendi. Sağlanacak olan azami teminatın da yüzde 50 oranında artırıldığı bildirildi.Zorunlu deprem sigortası kapsamında bir daireye inşaat türü ne olursa olsun verilebilecek azami tazminat tutarı yüzde 50 artırıldı ve yeni bedel 640 bin TL olarak belirlendi. Tebliğde düzenlenen kurallara göre, sigorta süresinin bitiminden itibaren en geç 30 gün içinde sigortanın uzatılması halinde gümrük kıymeti indirim oranı yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarıldı. Tebliğde, zorunlu deprem sigortası için asgari primi de artırdı.