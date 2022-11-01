Zorunlu deprem sigortası nedir, ne işe yarar? Zorunlu deprem sigortası neden yaptırılır? Zorunlu deprem sigortası cezası

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRMAMANIN CEZASI NEDİR?

17 Ağustos 1999 tarihinde gerçekleşen Marmara Depremi ile birlikte pek çok düzenleme yapıldı. Yapılan yeni düzenlemeler kapsamında eksik görülen ya da hatalı bulunan uygulamalar değiştirildi. Yaşanan depremin ardından zorunlu deprem sigortasını hakkında yeni düzenlemeler yapıldı. Zorunlu deprem sigortası kısa ismiyle DASK olarak bilinmektedir. Bu sigorta ile kendinizi ve ailenizi güvence altına alabilirsiniz. Ülkemizde bina hasarları birçoğu deprem kaynaklı olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle konutların güvence altına alınması için deprem sigortasını bulunması gerekir. Zorunlu deprem sigortası hakkında merak edilen tüm detayları sizlerle paylaşıyoruz. İşte zorunlu deprem sigortası hakkında merak edilen tüm detaylar…Deprem sigortası kişilerin tercihine bırakılmadan zorunlu olarak yaptırılması gereken bir sigorta çeşididir. Ancak deprem sigortası yaptırmayanlar için herhangi bir maddi ceza bulunmaz. Bunun yerine deprem sigortası bulunmayan kişilerin bazı işlemleri gerçekleştirmesi engellenmektedir. Zorunlu deprem sigortası bulunmayan kişilerin konutları satılamazken kiraya vermeleri de engellenir. Yapılan son düzenlemeler kapsamında deprem sigortası bulunmayan evlerin elektrik ve su abonelikleri de yapılmamaktadır. Abonelik işlemleri için kurumlara başvurduğunuzda kurum sizden DASK yaptırdığınızı onaylayan belgeyi istemektedir. Bu belgeye sahip olmayan kişilere de abonelik verilmez.Türkiye deprem bölgesi ülkeler arasında yer alırken zorunlu deprem sigortası yaptırmak da oldukça önemlidir. İlerleyen süreçte meydana gelecek olan deprem ya da afetlere karşı hem kendinizi hem de konutunuzu güvence altına almanız gerekir.Herhangi bir ceza bulunmasa da deprem sigortası yaptırmak oldukça önemlidir.