GÜNDEM
17 Kasım 2021 - 12:48
Güncelleme: 17 Kasım 2021 - 12:48

Zorunlu deprem sigortasına zam! Teminat ücretleri artırıldı

Deprem sigortası tarifelerinden yapılan değişikle birlikte zorunlu deprem sigortalarında teminat ücretlerinde artışa gidildi. Bu değişiklik sonrası, bir mesken için verilebilecek en azami teminat tutarının 268 bin TL'den 320 bin TL'ye çıkarıldığı belirtildi.

GÜNDEM
17 Kasım 2021 - 12:48
Güncelleme: 17 Kasım 2021 - 12:48
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Zorunlu deprem sigortasına zam! Teminat ücretleri artırıldı
'Deprem Sigortası Tarife' talimatlarına ilişkin tebliğde değişikliğe gidildi. Bu kapsamda zorunlu deprem sigortalarında teminat tutarları artırıldı. Deprem Sigortası yapılması sırasında bir mesken için daha önceden verilen 268 bin TL'lik teminat tutarının 320 bin TL'ye yükseltildiği bildirildi. SEDDK'nin zorunlu deprem sigortası tebliğinde yapılan değişiklik Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.


Yayınlanan "Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu" tebliğinde sigorta bedelinde metrekare bedeli betonarme yapılar için verilen teminatlar 1268 TL’den 1508 TL’ye yükseltildiği belirtilirken diğer yapılar için 874 TL olan teminat tutarı 1040 TL’ye çıkarıldı. 


Söz konusu tebliğ ise teminat başlangıç tarihi ve aynı zamanda hükümlerini yürütme yetkisini düzenleyen tüm maddeler bugünden itibaren yürürlüğe girerken, diğer maddelerin  1 Ocak 2022'de yürürlüğe konulacağı aktarıldı.
 
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