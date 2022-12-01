Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı! Cezası 1.152 lira







CEZASI 2022 YILI İÇİN 1.152 TL











Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında 1 Aralık 2022 ile 1 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında bütün ticari araçların kış lastiklerini takması zorunlu olarak tutuldu. Yasal olarak zorunlu tutulmamasına rağmen binek otomobiller için de güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için kış lastikleri tavsiye edilmektedir.Zorunlu olduğu halde aracında kış lastiği bulundurmayanlara 2022'de bin 152 lira ceza kesilecek. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yükseltme oranı kapsamında kar lastiği takmama cezası güncellenecektir.Yük veya insan taşıyan araçlar dışındaki özel araçlarda uygulama zorunlu olmayıp, kış aylarında tüm araçlarda kar lastiği kullanılması can ve mal güvenliğini sağlamak ve sorunsuz bir sürüş sağlamak için önemlidir. Bu sayede kış aylarının şartları gereği önlem almayan ve araçlarının lastiklerini kış lastiğine çevirmeyen araçların yolları kapatması ve insanların mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Kış lastikleri, 7 santigrat derecenin altında olan hava sıcaklığında ıslak, kar kaplı ve çamur kaplı yüzeylerde yaz lastiklerine oranla daha iyi bir yol tutuşuyla güvenli sürüş sunar.