GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 11:55

Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı! Cezası 1.152 lira

Bugün itibariyle Türkiye genelinde kış lastiğinin kullanımı zorunlu olacak. Kış lastiği uygulamasına geçmeyen sürücülere 1,152 lira para cezası kesilecek.

GÜNDEM
01 Aralık 2022 - 11:55
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zorunlu kış lastiğine geçmeyenler dikkat! Bugünden itibaren başladı! Cezası 1.152 lira


Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeler kapsamında 1 Aralık 2022 ile 1 Nisan 2023 tarihleri ​​arasında bütün ticari araçların kış lastiklerini takması zorunlu olarak tutuldu. Yasal olarak zorunlu tutulmamasına rağmen binek otomobiller için de güvenli sürüş gerçekleştirmeleri için kış lastikleri tavsiye edilmektedir.

CEZASI 2022 YILI İÇİN 1.152 TL

Zorunlu kış lastiği

Zorunlu olduğu halde aracında kış lastiği bulundurmayanlara 2022'de bin 152 lira ceza kesilecek. 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan yükseltme oranı kapsamında kar lastiği takmama cezası güncellenecektir.



Yük veya insan taşıyan araçlar dışındaki özel araçlarda uygulama zorunlu olmayıp, kış aylarında tüm araçlarda kar lastiği kullanılması can ve mal güvenliğini sağlamak ve sorunsuz bir sürüş sağlamak için önemlidir. Bu sayede kış aylarının şartları gereği önlem almayan ve araçlarının lastiklerini kış lastiğine çevirmeyen araçların yolları kapatması ve insanların mağduriyetinin önüne geçilmesi amaçlanıyor.

Kış lastikleri, 7 santigrat derecenin altında olan hava sıcaklığında ıslak, kar kaplı ve çamur kaplı yüzeylerde yaz lastiklerine oranla daha iyi bir yol tutuşuyla güvenli sürüş sunar.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
81 ilde geçerli olacak! Saat 01.00'dan sonra yasaklandı: Tepkiler çığ gibi büyüyor
81 ilde geçerli olacak! Saat 01.00'dan sonra yasaklandı: Tepkiler çığ gibi büyüyor
İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Kampanya başladı: Paraları iade edilecek! Hemen başvurun
İstanbulkart'ı olanlar dikkat! Kampanya başladı: Paraları iade edilecek! Hemen başvurun
TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı Konaşlı 2+1 3+1 kura sonuç sorgulama ekranı!
TOKİ İstanbul Tuzla Aydınlı Konaşlı 2+1 3+1 kura sonuç sorgulama ekranı!
Süt ürünlerinde yeni düzenleme! Hepsine yasak geldi! O ibareler artık kullanılmayacak..
Süt ürünlerinde yeni düzenleme! Hepsine yasak geldi! O ibareler artık kullanılmayacak..
Son Haberler
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında açıkladı: Vatandaş 'İyi oldu' diyecek!
Asgari ücret ve EYT'de son dakika! AK Parti'li Kurtulmuş canlı yayında...
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli paylaşımı beğeni yağmuruna tutuldu
Gizem Karaca’nın minili pozları ortalığı yıktı geçti! Dekolteli...
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites! Musk ve Cook, Apple Park'ı gezdi..
Twitter'dan Apple’a demediğini bırakmayan Elon Musk'dan geri vites!...
FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..
FIFA'dan dengeleri alt üst edecek karar! Maçlar artık berabere bitmeyecek..
Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin ekran karşısında ağzının suyunu akıtan o tarif!
Gelinim Mutfakta'nın enfes tarifi Isparta usulü Tatar mantısı! İzleyenlerin...
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde' diyerek duyurdu..
Armağan Çağlayan'dan bu kez hayranlarını sevindiren haber var! 'Müjde'...
Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a bıraktı
Netflix'te Atatürk'ün yasak koyduğu film izlenme rekoru zirvesini 'Çarşamba'a...
Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi
Puf puf olan pankek tarifi geldi! 2 kişilik az malzemeli pankek tarifi...
O hastalığın ilacı bulundu! Ama ilaç şirketleri vermiyor! Bir çok kişinin hayatı bu ilaca bağlı
O hastalığın ilacı bulundu! Ama ilaç şirketleri vermiyor! Bir çok...
Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor
Herkes onu istiyor ama istenen rakam dudak uçuklatıyor
Bruno Fernandes'e Real Madrid Kancası
Bruno Fernandes'e Real Madrid Kancası
O dünyanın en iyi orta saha oyuncusu
O dünyanın en iyi orta saha oyuncusu
Yıldız orta sahanın transferi devre arasında bitebilir
Yıldız orta sahanın transferi devre arasında bitebilir
Donald Trump: O bir deli ve beni asla alt edemez
Donald Trump: O bir deli ve beni asla alt edemez
Soğuk kış günlerinin şifa deposuyla bağışıklığınızı güçlendirin! Bir bardak zencefil çayıyla tüm hastalıklardan korunun
Soğuk kış günlerinin şifa deposuyla bağışıklığınızı güçlendirin!...