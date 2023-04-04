Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde revizyon: Yüzde 50'ye kadar hasarsızlık indirimi yapılacak!







MAYIS'TA TAVAN FİYATLARI YÜZDE 5 ORANINDA ARTACAK







Türk otomobili Togg'un satışa çıkması ve Tesla'nın dün Türkiye'de satmaya başlamasının ardından bugün Resmi Gazete'de önemli bir karar alındı. Yayınlanmış bir belirleme, hasar onarımı ve tazminat için orijinal veya yeniden kullanılabilir parçalara eşdeğer olduğu onaylanan parçalar tercih edildiğinde yüzde 20'ye varan indirim sağlayacak. Elektrikli araçlar için zorunlu trafik sigortasında yüze 10 prim indirimi uygulanmasına karar verilirken karar ile birlikte sigortasız prim artış oranını da değiştirdi. Bu kapsamda hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye varan talep indirimleri gerçekleştirilecek.Bugünkü resmi gazetede yayımlanan karar, hasarın tamiri ve değiştirilmesinde orijinal veya tekrar kullanılabilir parçaların sertifikalı muadili tercih edildiğinde yüzde 20'ye varan indirimlere izin veriyor. 1 Mayıs'tan itibaren trafik sigortası azami primine yüzde 5 zam yapılacak. Mayıs ayından itibaren aylık fiyatlardaki artış yüzde 2 ile sınırlandırılacaktır. Elektrikli araçlarda zorunlu trafik sigortasında yüzde 10 prim indirimi uygulanacaktır. Alınan yeni karar ayrıca sigortasız prim artış oranını da değiştirdi. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilinecek. Öte yandan hasar, bir prim karşılığında yüzde 200 oranında artırılabilecek.