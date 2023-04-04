GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 13:25

Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde revizyon: Yüzde 50'ye kadar hasarsızlık indirimi yapılacak!

Resmi Gazetesi'nde bugün yeni bir karar alındı. Trafik Sigortası Yönetmeliği'nin revizyonu ile elektrikli araçlar için sigorta primlerinde indirimler getirildi. Sigortasız primler farklılık göstermekle birlikte, maksimum sigortasız indirimi yüzde 50'ye kadar uygulanacak. Trafik zorunlu sigortasına ilişkin ödemeler ise geçen yıl yıllık yüzde 94,7 oranında arttı.

GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 13:25
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde revizyon: Yüzde 50'ye kadar hasarsızlık indirimi yapılacak!


Türk otomobili Togg'un satışa çıkması ve Tesla'nın dün Türkiye'de satmaya başlamasının ardından bugün Resmi Gazete'de önemli bir karar alındı. Yayınlanmış bir belirleme, hasar onarımı ve tazminat için orijinal veya yeniden kullanılabilir parçalara eşdeğer olduğu onaylanan parçalar tercih edildiğinde yüzde 20'ye varan indirim sağlayacak. Elektrikli araçlar için zorunlu trafik sigortasında yüze 10 prim indirimi uygulanmasına karar verilirken karar ile birlikte sigortasız prim artış oranını da değiştirdi. Bu kapsamda hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye varan talep indirimleri gerçekleştirilecek.

Zorunlu trafik sigortası yönetmeliğinde değişiklik

MAYIS'TA TAVAN FİYATLARI YÜZDE 5 ORANINDA ARTACAK



Bugünkü resmi gazetede yayımlanan karar, hasarın tamiri ve değiştirilmesinde orijinal veya tekrar kullanılabilir parçaların sertifikalı muadili tercih edildiğinde yüzde 20'ye varan indirimlere izin veriyor.

1 Mayıs'tan itibaren trafik sigortası azami primine yüzde 5 zam yapılacak. Mayıs ayından itibaren aylık fiyatlardaki artış yüzde 2 ile sınırlandırılacaktır.

Elektrikli araçlarda zorunlu trafik sigortasında yüzde 10 prim indirimi uygulanacaktır.

Alınan yeni karar ayrıca sigortasız prim artış oranını da değiştirdi. Hasarsızlık indirimi yüzde 50'ye kadar yapılabilinecek. Öte yandan hasar, bir prim karşılığında yüzde 200 oranında artırılabilecek.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ