Zuckerberg bizzat açıkladı! Artık Whatsapp kullanırken para ödeyeceksiniz! İşte abonelik ücreti







WhatsApp’ta paralı dönem!







Bizzat Zuckerberg açıkladı

Akıllı telefonların hayatımıza girmesiyle WhatsApp uygulaması vazgeçilmez bir mesajlaşma uygulaması oldu. İlk günden beri ücretsiz olarak hizmet veren uygulamanın artık ücretli olacağı açıklandı. Meta’nın sahibi Mark Zuckerberg, uygulama ile ilgili merak uyandıran açıklamalar yaptı.Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, şirketin adını Meta olarak değiştirmiş ve ardından Instagram ile WhatsApp’ı da bu çatı altında toplamıştı. Facebook’ta kullanıcı sayısı düşerken WhatsApp’taki popülerliğini korumak isteyen Mark Zuckerber son zamanlarda konuya ilişkin çalışmalar yürütüyordu.Metaverse dünyasına yatırım yapan şirket, Metaverse’un kendisine WhatsApp’taki kadar gelir getirmeyeceğini söyledi. Yeni yatırımlar bekleyen ancak herhangi bir kazanç sağlamayan Metaverse için daha fazla çalışmayacağını söyleyen Zuckerberg, odağına WhatsApp ve Messenger uygulamalarını aldı.Meta çalışanlarına bir mail gönderen Mark Zuckerberg, Metaverse konusunun gereğinden fazla gündemde olduğunu, Ellerinde Messenger ve WhatsApp gibi önemli iki adet anlık iletişim servisi olduğunu söyledi. Bu iki platformdan yeni gelirler elde etmeyi amaçlayan Zuckerberg, bu uygulamalardan nasıl farklı bir kazanç sağlayacağını ise gönderdiği mailde belirtmedi. Meta çatısında yer alan Whatsapp ve Messenger uygulamaları reklamsız ve ücretsiz olarak hizmet veriyor. Ancak Meta’ya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre yeni dönemde iki uygulama içinde reklam içeriklerinin başlayacağı ve WhatsApp için bir kere daha ücretli versiyon getirilmesinin mümkün olabileceği duyuruldu. Akıllı telefon kullanan herkesin telefonunda yüklü olan, her gün kullanılan WhatsApp uygulamasının ilerleyen haftalarda ücrete tabi tutulması mümkün olacak. Whatsapp için aylık ücretin ise 1 dolar olması bekleniyor. Meta’dan bu yönde açıklama gelirse Türkiye’deki Whatsapp kullanıcıları, uygulamaya aylık 18 – 20 TL ödemek durumunda kalacaklar.