MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 19:04

Zuhal Topal hastanelik oldu!

Son zamanlarda tatil paylaşımları ile dikkati çeken Zuhal Topal, rahatsızlığı nedeni ile hastanelik oldu.

MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 19:04
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Zuhal Topal hastanelik oldu!


   Topal, bir televizyon kanalında sunduğu yemek programı ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yakın zamanda ailesi ile Dubai’de tatile yapan Topal’dan üzücü haber geldi,

   Zuhal Topal, tatil fotoğraflarının ardından bir bayram paylaşımı yaptı, sevenlerini endişelendirdi. Suncu Topal’ın rahatsızlığı henüz açıklanmadı.



Zuhal

 

SEVENLERİNDEN MESAJ YAĞMURU

 Sunucu Topal,hastaneden yaptığı paylaşımla sevenlerinin bayramını kutlarken cevap veremediği için üzgün olduğunu belirtti. Zuhal Topal'a sevenlerinden"Geçmiş olsun" mesajı geldi.

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