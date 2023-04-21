Topal, bir televizyon kanalında sunduğu yemek programı ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Yakın zamanda ailesi ile Dubai’de tatile yapan Topal’dan üzücü haber geldi, Zuhal Topal, tatil fotoğraflarının ardından bir bayram paylaşımı yaptı, sevenlerini endişelendirdi. Suncu Topal’ın rahatsızlığı henüz açıklanmadı.
MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 19:04
Zuhal Topal hastanelik oldu!
Son zamanlarda tatil paylaşımları ile dikkati çeken Zuhal Topal, rahatsızlığı nedeni ile hastanelik oldu.
MAGAZİN
21 Nisan 2023 - 19:04