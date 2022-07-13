MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 15:59

Zuhal Topal'ın bikinili pozu ortalığı kasıp kavurdu! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu

Televizyon ekranlarının başarılı sunucusu Zuhal Topal, sosyal medyadan takipçileriyle paylaştığı bikinili pozuyla ortalığı salladı. Instagram hesabından yaptığı paylaşıma takipçilerinden beğeni ve yorum yağdı. İşte Zuhal Topal’ın o paylaşımı…

MAGAZİN
13 Temmuz 2022 - 15:59
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Zuhal Topal’ın bikinili pozu ortalığı kasıp kavurdu! Takipçileri beğeni yağmuruna tuttu


Ekranların sevilen programı Yemekteyiz’in başarılı sunucusu Zuhal Toplan, sosyal medyada paylaştığı karelerle gündemi salladı. Sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni toplayan ünlü oyuncu, son olarak bikinili paylaşımıyla parmak ısırttı. Takipçileri, Topal’ın bikinili tatil pozunu beğeni ve yorum yağmuruna tuttu.

Zuhal Topal



Sosyal medyayı aktif kullanan ünlülerden biri olan Zuhal Topal, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son olarak bikinili paylaşımıyla parmak ısırtan Topal, tatil karelerini “Benim de artistik bir pozum olmasın mı” notuyla takipçileriyle paylaştı.

Zuhal Topal ve eşi

Düzenli spor yapan başarılı sunucu, fiziğiyle de yaşıtlarına taş çıkardı. Tatil paylaşımlarına devam eden ünlü sunucu, siyah bikinisinin üzerine giydiği transparan pareosu ile kamera karşısına geçti. Zuhal Topal’ın bu paylaşımına takipçilerinden binlerce yorum geldi.

Zuhal Topal ve Ailesi

Başarılı sunucu sık sık 14 yıllık eşi Korhan Saygıner ve kızları ile paylaşım yapıyor.

EDİTOR
Hatice Üneş
Hatice Üneş
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