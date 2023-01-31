Zuhal Topal'ın Maldivler kaçamağından bol bikinili pozlar!







ZUHAL TOPAL'DAN BİKİNİLİ PAYLAŞIM







TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından birisi olan 'Yemekteyiz'n sunucusu oyuncu Zuhal Topal, eşi, kızı ve yakın arkadaşları ile Maldivler'e atile gitti. 15 günlük sömstr tatilini Maldivler'de geçirmek isteyen ünlü oyuncu ve sunucu, sosyal medya hesapları üzerinden bol bol fotoğraf paylaştı.Maldivler tatilinin tadını doya doya çıkaran Zuhal Topal, ailesiyle birlikte sahilde beyaz bikinisiyle pozlar verdi ve bu pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. 46 yaşındaki ünlü oyuncunun fit görünümü gözlerden kaçmadı.Zuhal Topal daha sonra arkadaşlarıyla havada zıplarken çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Fiziği oldukça etkileyici olan 46 yaşındaki Topal'a yapılan yorumda "Genç kızlara taş çıkartıyor." yorumları yapılırken bazı takipçileri Topal'ın beyaz bikinisini " çocuk bezine benzetti.