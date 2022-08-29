TV Programları
29 Ağustos 2022 - 08:56

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı, haftanın birincisi kim oldu?

Yapılan yemekler üzerinden gerçekleşen puanlamayla beraber her hafta bir gelin birinci olurken Zuhal Topal'la Sofrada yarılmasının bu haftaki birincisi merak konusu oldu. 27 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim, kim birinci oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının puan durumu haberimizde yer almaktadır

TV Programları
29 Ağustos 2022 - 08:56
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Zuhal Topal'la Sofrada 27 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı, haftanın birincisi kim oldu?
Her hafta içi saat 16.30'u gösterdiğinde izleyiciler ile buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 5 gelin yarışma halinde olurken kayınvalideler yapılan yemekleri değerlendirmektedir. Gelinlerin en güzel yemeklerini yaparak kayınvalidelerin beğenisine sunulan yarışma Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın finali merak konusu oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim? 27 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz detaylar...

Zuhal Topal'la Sofra haftanın birincisi kim oldu?

Bu akşam ekranlara haftanın finali ile gelen yemek yarışmasında verilen puanlarla beraber haftanın birinci gelini belli oldu. Kayınvalidelerin verdiği puanlar arasında en yüksek alan isim 15 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.

Zuhal Topal'la Sofrada 27 Eylül puan durumu

Zuhal Topal'la Sofrada puan tablosu

Her hafta 5 gelinin yarıştığı yemek programı Zuhal Topal Sofrada yarışmasında bu hafta birinci olan gelinin kim olduğu belli oldu. 15.000 TL'lik ödülün sahibi olan gelin aldığı puanlar üzerine Müjde Hanım oldu.

Sibel Hanım: 20 puan

Gülten Hanım: 22 puan

Vesile Hanım: 27 puan

Mine Hanım: 34 puan

Müjde Hanım: 35 puan 

EDİTOR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
İlginizi Çekebilir
TV8 Fenerbahçe Fener ol WinWin kampanyası final gecesi
TV8 Fenerbahçe Fener ol WinWin kampanyası final gecesi
2022 Masterchef Türkiye Dali Düzel kimdir? Masterchef Dali Düzel nerelidir? Dali Düzel'in yaşı ve mesleği
2022 Masterchef Türkiye Dali Düzel kimdir? Masterchef Dali Düzel nerelidir? Dali Düzel'in yaşı ve mesleği
MasterChef Türkiye yarışmacısı Zeynep Yakut kimdir, kaç yaşında? MasterChef Zeynep Yakut hakkında bilgiler
MasterChef Türkiye yarışmacısı Zeynep Yakut kimdir, kaç yaşında? MasterChef Zeynep Yakut hakkında bilgiler
Konuşanlar bitti mi, neden yok? Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor?
Konuşanlar bitti mi, neden yok? Konuşanlar yeni sezon ne zaman başlıyor?
Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda'nın çekildiği villa nerede?
Doya Doya Moda nerede çekiliyor? Doya Doya Moda'nın çekildiği villa nerede?
Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, juride kimler var? TV8 Doya Doya Moda yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Doya Doya Moda ne zaman başlıyor, juride kimler var? TV8 Doya Doya Moda yeni sezon yayın tarihi belli oldu
Son Haberler
Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı
Eşini eve dönmeye ikna edemedi evi yaktı
TV8 Fenerbahçe Fener ol WinWin kampanyası final gecesi
TV8 Fenerbahçe Fener ol WinWin kampanyası final gecesi
Yalova'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 73 Bin 532'ye Ulaştı
Yalova'da Motorlu Kara Taşıtı Sayısı 73 Bin 532'ye Ulaştı
Kamyon sürücüsü büyük bir faciayı önledi
Kamyon sürücüsü büyük bir faciayı önledi
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına aile hekimi yetişti
Nefes borusuna şeker kaçan çocuğun imdadına aile hekimi yetişti
Eskişehir'de Motosiklette 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu
Eskişehir'de Motosiklette 4 kişilik ailenin tehlikeli yolculuğu
Şarkıcı Gülşen tahliye ediliyor!
Şarkıcı Gülşen tahliye ediliyor!
Silivri’de 38. Değirmenköy Domates Festivali düzenlendi
Silivri’de 38. Değirmenköy Domates Festivali düzenlendi
Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
Iğdır’da feci kaza: 2 ölü
Batman’da şüpheli ölüm polis ekiplerini harekete geçirdi
Batman’da şüpheli ölüm polis ekiplerini harekete geçirdi
Beyoğlu'nda 200 Polisin Katıldığı Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması
Beyoğlu'nda 200 Polisin Katıldığı Geniş Çaplı Asayiş Uygulaması
Groenendiijk: “Yaptığımız Hatalar Anlaşılır Tarzda Hatalar Değildi”
Groenendiijk: “Yaptığımız Hatalar Anlaşılır Tarzda Hatalar Değildi”
Salmonella nedir? Salmonella belirtileri ve Salmonella olan markalar
Salmonella nedir? Salmonella belirtileri ve Salmonella olan markalar
Sivas'ta Temmuzda 4 Bin 176 Araç Devredildi
Sivas'ta Temmuzda 4 Bin 176 Araç Devredildi
AFAD ve Ankara Valiliği’nden uyarı: ‘Çok dikkatli olun’
AFAD ve Ankara Valiliği’nden uyarı: ‘Çok dikkatli olun’