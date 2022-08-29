Her hafta içi saat 16.30'u gösterdiğinde izleyiciler ile buluşan Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasında 5 gelin yarışma halinde olurken kayınvalideler yapılan yemekleri değerlendirmektedir. Gelinlerin en güzel yemeklerini yaparak kayınvalidelerin beğenisine sunulan yarışma Zuhal Topal'la Sofrada bu haftanın finali merak konusu oldu. Zuhal Topal'la Yemekteyiz birincisi kim? 27 Eylül Zuhal Topal'la Yemekteyiz detaylar...
TV Programları
29 Ağustos 2022 - 08:56
Zuhal Topal'la Sofrada 27 Eylül Cuma para ödülünü kim aldı, haftanın birincisi kim oldu?
Yapılan yemekler üzerinden gerçekleşen puanlamayla beraber her hafta bir gelin birinci olurken Zuhal Topal'la Sofrada yarılmasının bu haftaki birincisi merak konusu oldu. 27 Eylül Zuhal Topal'la Sofrada birincisi kim, kim birinci oldu? İşte, Zuhal Topal'la Sofrada yarışmasının puan durumu haberimizde yer almaktadır
TV Programları
29 Ağustos 2022 - 08:56
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