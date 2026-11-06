Balıkesir'de gençlere köprü: Marmara kariyer fuarı için geniş katılımlı protokol

Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı hazırlıkları:

Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı, 23-24 Aralık 2026 tarihlerinde BAÜN Çağış Yerleşkesinde gerçekleştirilecek. Etkinlik, T.C. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ve Balıkesir İşkur İl Müdürlüğü koordinasyonunda, ev sahipliğini Balıkesir Üniversitesinin üstlendiği bölgesel bir organizasyon olarak duyuruldu. Fuar, 13 ilden katılacak 19 paydaş üniversite ile bölgesel düzeyde en çok paydaşın yer aldığı etkinliklerden biri olma özelliği taşıyor.

Protokol imza töreni:

Fuar hazırlıklarını resmileştiren iş birliği protokolü, Balıkesir Valiliği öncülüğünde Balıkesir Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen lansman toplantısında imzalandı. Açılış konuşmalarını Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu yaptı. Konuşmaların ardından BAÜN Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt fuarın kapsamı, hedefleri ve hazırlık sürecine ilişkin bir sunum gerçekleştirdi.

İmzacı kurumlar ve beklentiler:

Protokol, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Balıkesir Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Nazım Balcı, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Balıkesir Sanayi Odası Başkanı Nazmi Yarış, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin ve Balıkesir Organize Sanayi Bölge Müdürü Akın Ünal tarafından imzalandı. İmzacı yöneticiler, fuarın Balıkesir, gençler ve sektör temsilcileri için faydalı olmasını dilediler ve iş birliğinin bölgesel istihdama katkı sağlayacağına vurgu yaptılar.

Katılımcılar ve etkinlik hedefleri:

Marmara Balıkesir Bölgesel Kariyer Fuarı, 2026-2027 eğitim-öğretim yılı kapsamındaki Bölgesel Kariyer Fuarları dizisinin bir parçası olarak; üniversite öğrencileri ve mezunları ile kamu kurumları ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirmeyi hedefliyor. Fuarda gençlere staj ve istihdam olanaklarının tanıtılması, kariyer gelişimini destekleyen paneller, atölye çalışmaları ve işverenlerle bire bir görüşme fırsatlarının sağlanması planlanıyor.

Lansman töreninde ayrıca Balıkesir Ticaret Odası Meclis Başkanı Okan Telaşeli, BASİAD Başkanı Selçuk Savaş, BAGİAD Başkanı Mert Kurşun, BAÜN rektör yardımcıları Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Suat Kara, Genel Sekreter Soner Şahin, Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. İhsan Kısadere, oda ve borsaların yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda firma temsilcisi yer aldı. Tören, toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

BALIKESİR KARİYER FUARINA STK'LARDAN TAM DESTEK