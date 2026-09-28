Balıkesir'de medya ailesinde yeni birliktelik: Hüseyin ve Fatmanur evlendi

Hüseyin ve Fatmanur'un düğünü

Balıkesir Posta TV Genel Yayın Yönetmeni ve telifli İHA Muhabiri Hüseyin Tülek ile Fatmanur, Nefes Kır Bahçesi'nde düzenlenen törenle evlendi. Genç çift, yakın çevreleri ve meslektaşlarının katıldığı gece boyunca sevgiyle karşılandı.

Tören ve konuklar:

Düğün töreni ailelerin ve dostların bir araya geldiği samimi bir ortamda gerçekleşti. Balıkesir basın camiasından çok sayıda ismin yanı sıra siyaset dünyasından da konuklar geceye katıldı ve çifti tebrik etti.

Kutlama ve atmosfer:

Gece, müzik ve eğlencenin eşliğinde neşeli anlara sahne oldu; çift, gelen tebrikleri kabul ederken misafirler de mutluluklarına ortak oldu. Organizasyon, ailelerin ve dostların paylaştığı güzel anlarla sona erdi.

GENÇ ÇİFTİN DÜĞÜNÜ, NEFES KIR BAHÇESİ'NDE YAPILDI