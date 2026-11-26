Bursa'da gençlere sınav yolunda kapsamlı destek

Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite adaylarına yönelik ücretsiz YKS hazırlık eğitimleri ve deneme sınavlarıyla gençlerin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlıyor. Hizmetler, BUSMEK çatısı altında yürütülüyor ve gençlerle doğrudan buluşarak hem bilgi desteği hem de motivasyon sağlanması amaçlanıyor.

BUSMEK standı ve tanıtım çalışması:

BUSMEK, Bursa Üniversite Tanıtım Günleri etkinliğinde yer aldı. Nilüfer Podyum Davet ev sahipliğinde düzenlenen organizasyonda üniversite adaylarıyla doğrudan temas kuran BUSMEK standında sunulan eğitim, rehberlik ve sınav hazırlık süreçleri anlatıldı. Ziyarete gelen lise öğrencileri ve mezunlara sınav sürecinde ihtiyaç duyacakları kaynaklara erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla TYT ve AYT deneme kitapçıkları hediye edildi.

Programın yapısı ve başarı oranı:

2026-2027 eğitim-öğretim döneminde program 5 farklı merkezde sürüyor ve şu anda 1.360 öğrenci bu eğitimlerden yararlanıyor. Alanında uzman eğitim kadrosu, ücretsiz ders materyalleri ve rehberlik hizmetleriyle desteklenen program, öğrencilerin sınavlara çok yönlü hazırlanmalarını hedefliyor. Geçen dönemin somut göstergesi olarak 2025-2026 eğitim-öğretim döneminde BUSMEK bünyesindeki YKS hazırlık eğitimi alan öğrencilerin yüzde 75'i üniversitelere yerleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu tür etkinliklerle gençlerin bilgiye ve rehberliğe erişimini artırmayı, başarılı aday sayısını çoğaltmayı amaçladıklarını belirtiyor. BUSMEK'in sürdürülebilir program yapısı ve yerel etkinliklerdeki görünürlüğü, gençlerin üniversite hedeflerine ulaşmalarında önemli bir destek olarak öne çıkıyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ÜCRETSİZ YKS HAZIRLIK EĞİTİMLERİ VE DENEME SINAVLARI İLE GENÇLERİN ÜNİVERSİTE HEDEFLERİNE GİDEN YOLDA YANLARINDA OLMAYA DEVAM EDİYOR.