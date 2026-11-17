duruşma ve iddia:

Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'nde 8 Haziran'da meydana gelen olayda, Ramazan S. (28) platonik aşk beslediği Nurseli Sezeri (27) evinin önünde pusuya düşürdü. İddiaya göre, Sezer eve geldiğinde zanlı önce sarıldı, ardından yanında taşıdığı bıçakla genç kadını vücudunun çeşitli yerlerinden 8 yerinden bıçaklayıp kaçtı.

Olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Boyun, kafa, akciğer, omuz ve kol bölgelerinden yaralanan Sezer'e ilk müdahaleyi komşusu olan bir doktor yaptı; ardından Sezer hastaneye kaldırıldı. Genç kadın toplamda 10 gün hastanede kaldı, bunlardan 2 gün entübe olarak tedavi gördü ve sonrasında taburcu edildi.

Saldırgan kısa süre sonra yakalanarak tutuklandı. Ramazan S. hakkında savcılık tarafından 'tasarlayarak kadına karşı öldürmeye teşebbüs' suçundan 21 yıl hapis talebiyle dava açıldı. Zanlı bugün ilk kez Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi önüne çıktı.

zanlının savunması ve mahkeme süreci:

Duruşmada söz alan Ramazan S., üzerinde önceden temin ettiği bıçak olduğunu, Sezer'in yanına gidip hiçbir şey demeden saldırdığını ancak akli dengesinin yerinde olmadığını öne sürdü. Zanlı, "akli melaikelerim yerinde değil, pişmanım, özür dilerim" diye ifade verdi.

Mahkeme heyeti, savunmanın incelenmesi ve zanlının akıl sağlığına ilişkin raporun alınması için usul eksikliği olduğunu belirterek duruşmayı erteledi. Ayrıca, zanlının akıl sağlığı raporunun alınması için işlem yapılması amacıyla görüş bildirilmesi istenen kurum olarak İstanbul Adli Tıp Kurumu belirlendi ve duruşma şubat ayına ertelendi.

mağdur ve avukatın değerlendirmesi:

Duruşma sonrası basına konuşan Nurseli Sezer, zanlının "deli" olduğunu iddia ettiğini ancak olayı planlayarak ve bilinçli biçimde gerçekleştirdiğini vurguladı: "Tüm Türkiye olayı gördü, izlediniz. Akli dengesi yerinde olmayan birisi böyle bir şeyi planlamayarak yapmış olamaz." Sezer, duruşmanın şubat ayına ertelendiğini belirterek üzüntüsünü dile getirdi.

Sezer'in avukatı Yelda Yurt Aslan ise sanığın yaptığı olaya ilişkin hiçbir açıklama veya gerekçe sunamadığını, mahkemenin tutukluluk halinin devamına karar verdiğini aktardı. Avukat, zanlının "Nurseli'nin yanına gittim, hiç konuşmadan doğrudan üzerimde taşıdığım bıçakla saldırdım" dediğini ve akli melekelerinin yerinde olmadığı iddiasında bulunduğunu belirtti.

Mahkeme, mevcut delil ve savunmalar ışığında tutukluluk halinin devamına karar verildiğini ve akıl sağlığı raporunun sonucuna göre bir sonraki adımın belirleneceğini bildirdi.

ADANA'DA EVİNİN ÖNÜNDE PLATONİK AŞK BESLEDİĞİ NURSELİ SEZER’İ (27) 8 YERİNDEN BIÇAKLAYAN SALDIRGAN İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKTI.