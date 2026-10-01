Elazığ'da Gökdere ve Gemtepe köylerinde sel yolları kullanılamaz hale getirdi

Elazığ'da Palu'ya bağlı köylerde selin ardından ulaşım aksadı

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Gökdere ve Gemtepe köylerinde şiddetli yağışların ardından sel meydana geldi. Bölgedeki sağanak, dere yataklarından geçen yolların kullanılamaz hale gelmesine neden oldu.

Etkilenen alanlar ve yollar:

Sel suları dere yatakları boyunca akarken bazı kırsal yollar ağır şekilde etkilendi. Yol yüzeylerinde oluşan tahribat ve su birikintileri, özellikle köy bağlantı yollarının geçişini güçleştirdi.

Görgü tanıkları ve kayıtlar:

Sel anları, bölgedeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde yağışın şiddeti ve suyun hızla akışı görülebiliyor.

Meteorolojinin uyarısının ardından Elazığ'da sağanak yağış aralıklarla devam ediyor; yetkililer ve bölge halkı, olası yeni yağışlara karşı dikkatli olmaya çağrılıyor.

ELAZIĞ’IN PALU İLÇESİNE BAĞLI GÖKDERE VE GEMTEPE KÖYLERİNDE ŞİDDETLİ YAĞIŞLAR SONUCU YAŞANAN SEL OLAYINDAN DOLAYI DERELER TAŞTI