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Hafızların tilaveti Demirci'de derin manevi akış yarattı

Demirci’de düzenlenen Büyük Gençlik Buluşması ve Kur’an-ı Kerim Ziyafeti'nde Türkiye ve dünya birincisi hafızlar, camiyi doldurarak manevi bir gece yaşattı.

GİRİŞ: 14 Kasım 2026 - 12:13

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Hafızların tilaveti Demirci'de derin manevi akış yarattı

program ve katılımcılar:

Manisa’nın Demirci ilçesinde düzenlenen Büyük Gençlik Buluşması ve Kur’an-ı Kerim Ziyafeti, Sultan Abdülhamid Han Camii’nde gerçekleştirildi. Programa katılan Türkiye ve dünya birincisi hafızlar, sunulan tilavetlerle camiyi dolduran ilçe halkına derin bir manevi atmosfer yaşattı.

Etkinlikte sahne alan isimler arasında Üsküdar Pazarbaşı Camii İmam Hatibi ve Dünya Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birinciler Birincisi Adem Bilgetay, İstanbul Barbaros Hayrettin Paşa Camii İmam Hatibi ve Dünya Kur’an-ı Kerim Güzel Okuma Yarışması Birincisi Alpcan Çelik ile İstanbul Büyük Çamlıca Camii Müezzin Kayyımı ve Türkiye Ezanı Güzel Okuma Yarışması Birincisi Mustafa Alphayta yer aldı.

tilavetler ve program akışı:

Hafızların okuduğu tilavetler, kaside ve ilahilere eşlik ederek dinleyicilerde yoğun bir manevi tecrübe oluşturdu. Programın sonunda ilçe genelinde okunan hatimlerin ve Yasin-i Şeriflerin duaları toplandı ve cemaatin ortak duasıyla gece tamamlandı.

müftünün mesajı:

Demirci İlçe Müftüsü İbrahim Sağlam, konuşmasında mazlum coğrafyalara dikkat çekti ve özellikle Gazze, Filistin ve Doğu Türkistan için dualarını iletti. Müftü Sağlam, gençlere yönelik uyarılarda bulunarak dijital çağın getirdiği tehlikelere karşı Kur’an ve Sünnet’e sıkı sarılmanın önemini vurguladı. Müftünün sözleri arasında Sevgili gençler Gazze’yi unutmayacağız, unutturmayacağız ifadesi öne çıktı.

katılımcıların izlenimleri:

Programa katılan gençlerden Muhammed Bülbül, gecenin atmosferinden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçenlere teşekkür etti ve etkinliği "çok güzel, çok manevi" olarak nitelendirdi. İlçe sakinlerinden Ali Özkuyumcu ise programın hem gençler hem yetişkinler için verimli geçtiğini, hocaların seslerinden büyük haz aldıklarını ifade etti.

Gecenin sonunda cami çıkışında vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu. Konuk din görevlileri Adem Bilgetay, Alpcan Çelik ve Mustafa Alphayta, sabah namazında da merkez Alaca Camiinde cemaatle buluşarak Kur’an-ı Kerim ve ilahiler okudu.

Dünya birincisi hafızlar Demirci&#039;de gönülleri fethetti

Dünya birincisi hafızlar Demirci'de gönülleri fethetti

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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