Dolar 48,9499 0,00%
Euro 55,7868 +0,21%
Bist 12.899,35 +0,09%
Altın Gram 6.800,60 +0,54%
EUR/USD 1,1401 +0,18%
Brent Petrol 97,44 -2,77%
--°

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

İstanbul’un bazı ilçelerinde Meteoroloji uyarısının ardından sağanak etkili oldu; yollar su birikintileriyle doldu, hazırlıksız kalanlar zor anlar yaşadı.

GİRİŞ: 27 Eylül 2026 - 20:44

GÜNCELLEME: 27 Eylül 2026 - 20:59

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

İstanbul'da aniden bastıran sağanak yolları göle çevirdi

İstanbul'da yağmur etkili olmaya başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul’un bazı ilçelerinde sağanak yağış etkili oldu. Kısa sürede yoğunlaşan yağmur, özellikle alçak kesim ve yokuş başı noktalarda su birikintilerine neden oldu.

Etkilenen bölgeler:

Birçok cadde ve sokakta yollar göle döndü; araçlar yavaş ilerlemek zorunda kaldı, yayalar su sıçramalarına karşı dikkatli olmak durumunda kaldı. Ulaşımda zaman zaman aksamalar görüldü, sürücüler tedbirli davranmaya çağrıldı.

Vatandaşların yaşadıkları:

Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar zor anlar yaşarken, yanında şemsiye taşıyanlar ıslanmaktan kurtuldu. Kısa süreli ama yoğun yağan yağmur, sokaklarda geçici su birikintileri oluşturdu ve günlük yaşamı etkiledi.

Yetkililer, ani sağanaklara karşı tedbir alınması gerektiğini belirtirken vatandaşların Meteoroloji duyurularını takip etmesi önem taşıyor.

İSTANBUL’SA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. BAZI BÖLGELERDE YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, YAĞMURA...

İSTANBUL’SA SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLMAYA BAŞLADI. BAZI BÖLGELERDE YOLLAR GÖLE DÖNERKEN, YAĞMURA HAZIRLIKSIZ YAKALANAN VATANDAŞLAR ZOR ANLAR YAŞADI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

D-100'de tek şerit düzenlemesi 21 ilin geçişini aksattı
images

Cumhuriyet meydanı'nda şemsiyelerle oluşan farklı Akdeniz manzarası
images

Spil eteklerinde ortak temizlikle kent dokusu korundu
images

Köy yollarına dokunan yatırım: Gönlüce Mezrası'na kilit parke

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Fon soruşturmasında Melis Sandal dahil 106 kişi ve kuruluş için malvarlığı tedbiri talebi

Burhaniye’de kurs bahçeleri gençlerin kullanımına uygun hale getirildi

Isparta'da aranan firari, 17 yıl 5 ay 14 gün cezasıyla yakalandı

Odunpazarı'nda YENİ Parti ilçe başkanlığı seçimi itiraz ve arbede ile sona erdi

TREND HABERLER

Erdoğan türkevi'nden ayrıldı: Türkiye Amerika. 100. Yılı Programı için yola çıktı

Türkevi önünde Erdoğan'ı coşkulu karşılayış

Erdoğan'dan Türkevi'nde düşünce kuruluşlarıyla diyalog vurgusu

Bafra'da tarım işletmesinde çıkan saman deposu yangını 16 saatte kontrol altına alındı

türkiye halı sektörünün zirve buluşması: ihracatta rekorlar ve dijital dönüşüm çağrısı

Malatya'da yeni eğitim döneminde öğrenci ve veli bilinci yükseltiliyor

Manhattan'da binlerce kişi Netanyahu'ya tepkisini yürüyüşle gösterdi

Kahtalı Mıçe'yi anma: ses ve miras mezar başında yad edildi