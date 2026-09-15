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Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

Kağıthane Belediyesi, 16 yaş ve üzeri vatandaşlara yönelik ücretsiz yüzme ve fitness kursları kayıtlarını 'Kalbimiz Kağıthane' uygulamasıyla başlattı.

GİRİŞ: 15 Eylül 2026 - 14:00

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EDİTÖR: Serkan Varol

Kağıthane'de yetişkinlere özel ücretsiz yüzme ve fitness dönemi başladı

kağıthane belediyesinden spor ve sağlığa erişim:

Kağıthane Belediyesi, ilçe sakinlerinin düzenli egzersiz yapmasını teşvik etmek ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarını desteklemek amacıyla yetişkinlere yönelik yüzme ve fitness kurslarının yeni dönem kayıtlarını başlattı. Programlar ücretsiz olup 16 yaş ve üzeri vatandaşların katılımına açık olarak planlandı. Belediye, katılımcılara spor yapabilecekleri nitelikli ortamlar sunmayı ve sporu günlük yaşama entegre etmeyi hedefliyor.

eğitim içeriği ve koşullar:

Kurslar, alanında uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştiriliyor. Yüzme branşında seviyeye uygun antrenmanlar, teknik geliştirme ve su güvenliği odaklı çalışmalar yer alırken; fitness programlarında kondisyon artırıcı, dayanıklılık ve genel sağlık hedefli eğitimler sunuluyor. Tüm eğitimler modern spor tesislerinde yapılıyor ve katılımcıların fiziksel durumlarına göre programlar uyarlanıyor. Amaç, vatandaşların kondisyonlarını geliştirmeleri ve sporu yaşam biçimi haline getirmelerine destek olmaktır.

kayıt süreci ve belediye açıklaması:

Kursa katılmak isteyenler, kayıt işlemlerini 'Kalbimiz Kağıthane' mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirebiliyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin, sporun toplumun her kesimine ulaşması gerektiğini vurgulayarak belediyenin çocuklardan yetişkinlere kadar farklı yaş gruplarına yönelik faaliyetler düzenlediğini söyledi. Başkan Öztekin, 'Hemşehrilerimizin günlük yaşamlarında spora daha fazla yer vermelerini önemsiyoruz. Spor kurslarıyla vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam hedeflerine katkı sunuyor, farklı yaş gruplarının sporla buluşmasını sağlıyoruz. Kağıthane’de spora olan ilgiyi artıracak çalışmalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz' ifadelerini kullandı.

Belediye yetkilileri, sınırlı kontenjan ve yaş grubu koşullarına dikkat çekerek ilgililerin uygulama üzerinden başvurusunu tamamlamasını öneriyor.

KAĞITHANE BELEDİYESİ, İLÇE SAKİNLERİNİN DÜZENLİ SPOR YAPMALARINI TEŞVİK ETMEK VE SAĞLIKLI YAŞAM...

KAĞITHANE BELEDİYESİ, İLÇE SAKİNLERİNİN DÜZENLİ SPOR YAPMALARINI TEŞVİK ETMEK VE SAĞLIKLI YAŞAM ALIŞKANLIKLARINI DESTEKLEMEK AMACIYLA YETİŞKİNLERE YÖNELİK YÜZME VE FİTNESS KURSLARINI SÜRDÜRÜYOR. 16 YAŞ VE ÜZERİ VATANDAŞLARIN KATILIM SAĞLAYABİLDİĞİ KURSLARDA YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI.

Serkan Varol

Serkan Varol

 Genel Yayın Editörü

12 yıllık gazetecilik geçmişiyle ajans akışlarını denetleyen, günün manşetlerini belirleyen ve 26 kişilik ekibin haber koordinasyonunu sağlayan sorumlu editör.

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