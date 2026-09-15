Köylerde okul heyecanı: Hayır Kapısı Derneği çocuklara kırtasiye ve oyuncak ulaştırdı

Muş’un uzak köylerinde hazırlık coşkusu

Bingöl merkezli Hayır Kapısı Derneği gönüllüleri, Muş’un farklı köylerini gezerek öğrencilere kırtasiye malzemeleri ve oyuncaklar dağıttı. Ziyaretler, yeni eğitim öğrenim yılı öncesinde çocuklarda belirgin bir heyecan yarattı; gönüllüler hem malzeme teslim etti hem de çeşitli etkinliklerle çocuklarla vakit geçirdi.

Etkinliklerin içeriği:

Köy köy dolaşan ekipler, çocuklara defter, kalem ve çanta gibi kırtasiye malzemelerinin yanı sıra oyuncaklar da verdi. Yukarıyongalı köyünde düzenlenen programda oyunlar oynandı, birlikte şarkılar söylendi ve çocukların sosyal ihtiyaçlarına yönelik küçük atölye çalışmaları yapıldı. Dağıtılan hediyelerin arasında ünlü oyuncu Akın Akınözü tarafından gönderilen oyuncaklar da yer aldı.

Gönüllü ve katılımcı sözleri:

Dernek gönüllülerinden Hasan Kuyundar, çalışmalarla kırsal bölgelerde desteğin süreceğini vurgulayarak, "Çocuklarımızı sevinçli bir şekilde okula göndereceğiz inşallah" dedi ve desteğe katkıda bulunanlara teşekkür etti. Ziyaret sırasında Akın Akınözü'nün doğum günü nedeniyle çocuklarla birlikte pasta kesildi; oyuncunun gönderileri kutlamaya ayrı bir neşe kattı.

Kendilerine ulaştırılan hediyelerden mutlu olduklarını söyleyen çocuklardan Musa Omur, abilerinin ve ablalarının köylerini ziyaret ettiğini, okul malzemeleri ve oyuncakları teslim aldıklarını belirterek teşekkür etti ve kutlamanın kendilerini çok sevindirdiğini ifade etti.

Gönüllülerin çalışmalarının, kırsal alanlardaki çocukların eğitim hazırlıklarını kolaylaştırdığı ve toplumsal dayanışmayı güçlendirdiği belirtildi. Dernek yetkilileri, benzer destek faaliyetlerinin imkanlar elverdiği ölçüde devam edeceğini açıkladı.

MUŞ’UN UZAK KÖYLERİNDE YAŞAYAN ÇOCUKLAR, HAYIR KAPISI DERNEĞİ GÖNÜLLÜLERİNİN ULAŞTIRDIĞI KIRTASİYE MALZEMELERİ VE OYUNCAKLARLA YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖNCESİ BÜYÜK SEVİNÇ YAŞADI.