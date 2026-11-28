Olayın gelişimi:

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Akıncılar Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, daha önceden husumet bulunduğu öğrenilen Berat Çağlayan Çelik (22) ile F.Ö. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Berat Çelik yanında bulunan tabancayla F.Ö.'ye ateş etti.

Olay sırasında F.Ö., kalbinden vurularak ağır yaralandı. Saldırgan Berat Çelik ise aynı silahı kullanarak başına ateş etti ve olay yerinde hayatını kaybetti.

Müdahale ve soruşturma:

Saldırı ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede Berat Çelik'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalbinden yaralanan F.Ö. ise yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Berat Çağlayan Çelik'in cenazesi Adli Tıp Kurumu Kayseri Grup Başkanlığına sevk edildi. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; polis ekipleri delil toplama ve tanık ifadelerini alma çalışmalarını sürdürüyor.

ARALARINDA DAHA ÖNCEDEN HUSUMET BULUNDUĞU ÖĞRENİLEN BERAT Ç,Ç. (22) VE F.Ö. ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI. TARTIŞMANIN BÜYÜYEREK, KAVGAYA DÖNÜŞMESİ ÜZERİNE BERAT ÇAĞLAYAN ÇELİK YANINDA BULUNAN TABANCAYLA F.Ö.'NÜN KALBİNE ATEŞ EDEREK, AĞIR YARALADI. BERAT Ç.Ç DAHA SONRA AYNI TABANCAYLA BAŞINA ATEŞ EDEREK, İNTİHAR ETTİ.